Red Bull reageert op ophef in Austin, vervolgt Max Verstappen zijn FIA-protest?

Tijdens de mediadag in het Amerikaanse Austin draaide het vooral om het woordje 'bib', de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis, waarmee de rijhoogte kan worden aangepast. Red Bull erkende dat mechanisme vanuit de cockpit te hebben, maar ontkende met klem het ooit onder parc fermé te hebben gebruikt. Ook Max Verstappen en Sergio Pérez verduidelijkten dat het mechanisme niet meer te gebruiken viel als de auto eenmaal was opgebouwd en klaar was voor de baanactie. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als het belang van de updates die Red Bull heeft meegebracht naar Texas en Verstappen die niet uitsluit dat hij dit weekend doorgaat met zijn protesten in de FIA-persconferenties. Verder aandacht voor Ferrari dat het Circuit of the Americas als een echte test ziet, Mercedes en Liam Lawson die Daniel Ricciardo vervangt bij RB.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!