Red Bull reageert op besluit Honda: "Teleurgesteld, maar we begrijpen het"

Honda maakte haar vertrek uit de koningsklasse van de autosport op vrijdagochtend wereldkundig tijdens een online persconferentie. "Als team begrijpen we hoe moeilijk het geweest moet zijn voor Honda om tot de beslissing te komen om aan het einde van het seizoen 2021 uit de Formule 1 te stappen", laat teambaas Christian Horner in een eerste reactie weten. "De verschuivende focus binnen de autoindustrie heeft geleid tot Honda's besluit om haar middelen anders in te zetten, die reden begrijpen we en respecteren we."

Niettemin zit Red Bull nu in een lastig parket. Men moet nu op zoek naar een nieuwe motorleverancier voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Mercedes en Ferrari zagen het eerder echter niet zitten om hun grote concurrent van vermogen te voorzien, terwijl een terugkeer naar Renault onwaarschijnlijk is gezien de wijze waarop beide partijen twee jaar geleden uit elkaar zijn gegaan. Horner: "Deze beslissing stelt ons als team duidelijk voor een uitdaging, maar we hebben eerder in deze situatie gezeten en zijn als team goed voorbereid en uitgerust om hier adequaat op te kunnen reageren, zoals we in het verleden wel hebben laten zien."

"Hoewel we teleurgesteld zijn dat we onze samenwerking met Honda niet kunnen voortzetten, zijn we enorm trots op het succes dat we gezamenlijk hebben behaald, waaronder vijf overwinningen en vijftien podiumplaatsen voor de twee Red Bull-teams. We willen iedereen bij Honda bedanken voor hun inzet en toewijding", vervolgt Horner. "Ons gezamenlijke doel voor de seizoenen 2020 en 2021 verandert niet: we willen voor overwinningen vechten en voor het kampioenschap gaan."

De beslissing van Honda om te stoppen heeft geen invloed op de commitment van Red Bull ten aanzien van de Formule 1, benadrukt Horner: "Als ondertekenaar van het nieuwste Concorde Verdrag van de Formule 1 blijft Red Bull Racing voor de lange termijn toegewijd aan de sport en we kijken ernaar uit om aan een nieuw hoofdstuk vol innovatie, ontwikkeling en succes te beginnen. Als groep zullen we nu de tijd nemen om de situatie verder te evalueren en de meest competitieve power unit te vinden voor 2022 en daarna."

VIDEO: De rijke geschiedenis van Honda in de Formule 1