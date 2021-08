Red Bull zoekt bij andere teams naar F1-zitje voor Albon in 2022

Met slechts twaalf F1-races ervaring maakte Alexander Albon halverwege 2019 de overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing, waar hij de tegenvallend presterende Pierre Gasly verving. Het avontuur bij het Oostenrijkse team duurde echter niet lang: eind 2020 werd hij gedegradeerd tot test- en reserverijder, terwijl Sergio Perez het racezitje kreeg. Helemaal stilzitten doet Albon echter niet in 2021. Enerzijds speelt hij bij Red Bull een rol in de ontwikkeling van de auto voor 2022, wat hij combineert met een campagne in de DTM.

Albons hoop op een racezitje bij Red Bull Racing voor 2022 vervloog in België. Het team kondigde namelijk aan dat Perez nog een jaartje mag aanblijven. De Mexicaan won in zijn eerste seizoen bij de formatie de GP van Azerbeidzjan en pakte nog een podiumplek. Daarmee heeft hij in de ogen van teambaas Christian Horner en topadviseur Helmut Marko genoeg gedaan om een nieuw contract te verdienen. Plek bij Red Bull is er in 2022 dus niet voor Albon, want Max Verstappen blijft de andere rijder van het team. Een terugkeer bij AlphaTauri is daardoor de enige mogelijkheid binnen de Red Bull-familie, maar de verwachting is dat Pierre Gasly en Yuki Tsunoda aanblijven in 2022.

Racezitje of dezelfde rol als dit jaar

Wat betekent dat voor de toekomstperspectieven van Albon in de Formule 1? Horner benadrukt dat dit niet het einde hoeft te zijn voor de Britse Thai, want Red Bull bekijkt nu of er mogelijkheden zijn om hem bij een ander team te stallen in 2022. “Alex blijft een belangrijk onderdeel van het team. Hij speelde dit jaar een sleutelrol en die rol blijft hij spelen”, vertelde Horner na de aankondiging dat Perez aanblijft in 2022. “We kijken gewoon of er voor volgend jaar mogelijkheden voor hem zijn in de Formule 1. Maar mocht hij geen racezitje kunnen bemachtigen, dan blijft hij in dezelfde rol als die hij dit jaar vervult.”

Het blijft voorlopig dus de vraag wat Albon in 2022 gaat doen. Recent werd hij al in verband gebracht met een overstap naar de IndyCar, nadat hij eerder deze maand een race op Indianapolis Motor Speedway bezocht. Toch lijkt Red Bull het belangrijk te vinden dat Albon betrokken blijft bij het Formule 1-programma, hoewel Horner benadrukt dat ze niet in de weg zullen staan van een racezitje. Hoe groot wordt de kans daarop geschat door de teambaas? “Dat weet je nooit, maar het is een capabele jongen en een snelle coureur. Hij doet het goed in de DTM, waar hij vorig weekend zijn eerste race won. En hij is een belangrijk onderdeel van het team.”