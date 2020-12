Red Bull neemt zestig procent RB16 mee naar auto van 2021

De Formule 1 besloot eerder dit jaar uit kostenbesparing om komend seizoen met grotendeels dezelfde wagens te rijden. Wel zijn er op een paar fronten aanpassingen mogelijk en soms zelfs verplicht (zoals de vloer). Naast de zaken die wel veranderd mogen worden, hebben de teams ook nog eens twee tokens gekregen voor het verbeteren van specifieke onderdelen van de auto.

Max Verstappen gaf onlangs al aan dat de RB16 een aantal zwakke punten kent die voor komend seizoen aangepakt zouden moeten worden, maar het team laat nu doorschemeren dat er flink wat op stapel staat. Volgens teambaas Christian Horner neemt Red Bull veel van de huidige onderdelen mee, maar zullen er ook fundamenteel andere keuzes gemaakt worden. “Ik zou zeggen dat de RB16B (de auto van 2021) voor zestig procent de RB16 (van 2020) is. Zoals bij alle auto's, nemen we een grote hoeveelheid onderdelen mee naar volgend jaar, we hebben in de basis een fatsoenlijke auto. Ik denk dat we weten waar onze zwakke punten liggen dus daar richten we ons op komende winter.”

Red Bull kampte dit jaar vooral met aërodynamische problemen. Horner is optimistisch dat die problemen kunnen worden opgelost, ook als de basis van de auto hetzelfde blijft. “Ik denk dat veel van het chassis hetzelfde blijft, de ophangingselementen blijven natuurlijk hetzelfde en ook de versnellingsbak wordt compleet overgedragen. Eigenlijk komt het er op neer dat de auto andere kleren zal dragen, het gaat daarbij vooral om de aërodynamische buitenkant.

Naast de beperkingen in de doorontwikkeling, krijgt de Formule 1 volgend seizoen ook te maken met de eerste trede naar het budgetplafond. Dat zal een andere dynamiek meebrengen, zo verwacht Horner. “We moeten ons bij de mogelijkheden om zaken door te ontwikkelen veel meer focussen [op een bepaald terrein of onderdeel]. Het wordt een nieuwe uitdaging, maar ik denk dat we in de basis een prima auto hebben. Je kunt zien dat we vooral in de laatste maanden dichter en dichter bij Mercedes zijn gekomen. Dat is echt bemoedigend.”