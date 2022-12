Red Bull viert wereldtitels met Formule 1-demo’s in Milton Keynes

Na op vrijdagavond bij het FIA-gala in Bologna de bokalen in ontvangst te hebben genomen die horen bij de behaalde successen in de Formule 1, werden Max Verstappen, Sergio Perez en Christian Horner op zaterdag alweer terug in Engeland verwacht voor de Milton Keynes Homerun. Beide Red Bull-coureurs mochten twee runs over de Midsummer Boulevard doen met de V8-aangedreven RB7 uit 2011, waarbij het koude weer en het krappe parcours het de heren niet gemakkelijk maakten. Zo kwam Perez tijdens zijn eerste demo even klem te staan, doordat hij de wagen niet volledig wist te draaien in de daarvoor bestemde ruimte. Nadat hij door de monteurs naar achteren was geduwd, kon hij zijn weg vervolgen. De rest van het programma, dat door voormalig F1-coureur David Coulthard en tv-presentator Adam Gendle aan elkaar werd gepraat, verliep zonder problemen.

De aanwezige fans - zo'n 30.000 in totaal - werden door Red Bull getrakteerd op een drie uur durende show. Behalve Verstappen en Perez gaf negenvoudig wereldkampioen rally Sebastien Loeb acte de présence met de M-Sport WRC en haalde stuntlegende Dougie Lampkin de nodige capriolen uit op twee wielen. Patrick Friesacher zorgde voor extra motorlawaai in het centrum van Milton Keynes door een Red Bull NASCAR op de staart te trappen en de Red Bull Driftbrothers trakteerden het publiek op meer donuts en rook.

“Het is erg krap en smal, maar er staan veel mensen langs het parcours en het is mooi om zoveel blije gezichten te zien”, vertelde Perez na zijn eerste run aan Viaplay. “Dit is een geweldige dag voor het team.”

“Aan het einde van het jaar zijn het altijd drukke weken, maar het is natuurlijk superleuk dat we dit weer hier in Milton Keynes kunnen doen”, zei Max Verstappen na afloop van zijn eerste demo bij de camera van Viaplay. Over zijn eerste run met de RB7 vertelde hij: “Het is een beetje glad en het zit best wel krap in de auto. Maar gelukkig is het wel te doen. Het is ook heel hobbelig en ik had een paar keer bij het aanremmen dat ik blokkeerde en bijna doorschoot. Maar het is leuk!”

Aan het einde van de middag werden de Red Bull-kopstukken op het parcours geïnterviewd. Toen Verstappen gevraagd werd over zijn kansen in 2023, antwoordde hij met een lach: “Ik zal daar op 1 januari over beginnen na te denken, ik heb eerst even een break nodig!” Om daarna op serieuze toon verder te gaan: “We weten dat we nog beter kunnen. We kijken er allemaal erg naar uit om de auto van volgend jaar op de baan te proberen.” Christian Horner voegde daaraan toe: “Hopelijk kunnen we volgend jaar met succes onze titels verdedigen. Mercedes zal ervoor gaan, net als Ferrari, maar hopelijk krijgen we met deze twee rijders de klus opnieuw geklaard.”

De laatste keer dat Red Bull een demo in Milton Keynes organiseerde was elf jaar geleden.

Video: Max Verstappen verzorgt F1-demo tijdens de Milton Keynes Homerun