Vanaf 2022 gaan in de Formule 1 de nieuwe reglementen gelden. De introductie stond aanvankelijk gepland voor 2021, maar het coronavirus zorgde ervoor dat er meer druk op het financiële plaatje van de teams kwam te staan. Daarom is besloten om de nieuwe reglementen pas in 2022 in te laten gaan. Die geplande veranderingen zijn ingrijpend en erop gericht om het deelnemersveld dichter bij elkaar te brengen. In combinatie met de invoering van het budgetplafond moet dat ertoe leiden dat meerdere teams de strijd aan kunnen gaan om de podiumplaatsen, overwinningen en hopelijk ook het kampioenschap.

In een video van Red Bull beantwoordt Verstappen de vraag of Red Bull onder de nieuwe reglementen echt mee kan doen om de wereldtitel. “Dat hoop ik natuurlijk. Het is nieuw voor iedereen, dus zoals iedere keer met nieuwe reglementen biedt dat ook nieuwe mogelijkheden”, zei Verstappen, die daarbij wel aantekent dat de focus voorlopig bij het hier en nu blijft. “Eerst wil ik dat wat we op dit moment hebben op een zo goed mogelijke manier afsluiten, maar ik hoop dat we met de nieuwe reglementen een hele goede auto bouwen waarmee we kunnen vechten om het kampioenschap.”

Bekijk hier de volledige video: