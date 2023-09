Daniel Ricciardo brak tijdens de tweede vrije training voor de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort zijn middenhandsbeentje, nadat de Australiër in de Hugenholtzbocht weggleed en vervolgens in de Tecpro-barriers kwam. Het lukte de AlphaTauri-coureur niet om op tijd zijn handen van het stuur te halen, waardoor deze een oplawaai kregen, met de breuk als gevolg. Een aantal uren later maakte de Italiaanse renstal bekend dat Liam Lawson het restant van het weekend in de duinen zou afmaken en ook de Grand Prix van Italië wordt door Ricciardo gemist.

Niet alleen op Monza is de 34-jarige rijder niet van de partij, er gaat ook een streep door een Formule 1-demonstratie op de Nordschleife, die in het tweede weekend van september gepland staat. In april werd bekend dat Ricciardo naar de iconische baan zou afreizen voor een demonstratie als onderdeel van de 12 uur van de Nürburgring. Door zijn blessure is dat niet mogelijk, maar Red Bull Racing heeft inmiddels David Coulthard bereid gevonden om die werkdag over te nemen. Dat meldt het circuit op social media. "Ricciardo kan door zijn blessure niet deelnemen aan de Red Bull Formula Nürburgring en wordt vervangen door dertienvoudig GP-winnaar David Coulthard", zegt de Nürburgring.

De Schot is geen onbekende van de renstal. De voormalig F1-coureur reed in de nadagen van zijn F1-loopbaan bij het Oostenrijkse team en bleef daarna aan de renstal verbonden. Coulthard stapt geregeld in een van de oudere Red Bulls om over de hele wereld demonstraties te geven. Niemand minder dan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vergezeld de Schot dat weekend. Vettel wordt in de Eifel herenigd met zijn kampioenschapswinnende Red Bull RB7.