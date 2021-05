Marko: Red Bull denkt pas in zomerstop na over toekomst Perez

Sergio Perez werd afgelopen winter door Red Bull Racing aangetrokken als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Hij verving Alexander Albon, die niet aan de verwachtingen voldeed en voor dit jaar werd teruggezet naar een rol als reservecoureur. De 31-jarige Mexicaan heeft tot dusver wisselende resultaten behaald voor zijn Oostenrijkse werkgever. Zo wisselde hij sterke races in Bahrein en Monaco af met een minder optreden in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Desalniettemin is Red Bull tevreden over wat Perez op de zondagen laat zien. De coureur weet zelf dat het vooral op zaterdag beter moet en daar sluit adviseur Helmut Marko zich bij aan.

“Laten we beginnen met het positieve, dat zijn zijn prestaties in de race. Die zijn erg goed, soms zit hij op het niveau van Max [Verstappen]. Dat bewees hij in Monte Carlo toen we voor de overcut kozen. Er waren toen drie of vier ronden waarin hij op heel oude banden de snelste ronden van iedereen reed. De racepace is er dus”, vertelde Marko in een exclusief interview met onze Duitse zusterpublicatie Formel1.de. “Het vlak waarop hij nog tekort komt, is in de kwalificatie. Daar moeten we een verbetering zien.”

Focus Red Bull eerst op titelstrijd

Het contract van Perez bij Red Bull loopt eind 2021 alweer af en dus moet het team langzamerhand gaan nadenken over de personele bezetting voor volgend jaar. Voorlopig moet de enkelvoudig Grand Prix-winnaar echter plaatsnemen in de wachtkamer. “Daar denken we op zijn vroegst pas in de zomer over na”, zei Marko over een besluit over de teamgenoot van Max Verstappen in 2022. “Op de rijdersmarkt zijn we een zeer gewilde partner. Ik denk niet dat coureurs beginnen met onderhandelingen of een deal sluiten met een ander team voordat ze geprobeerd hebben om met ons een deal te sluiten. We focussen ons nu volledig op het wereldkampioenschap en we zien geen probleem wat betreft wie volgend jaar de teamgenoot van Max wordt. Het wordt zeker een competitieve rijder, maar we hebben de tijd.”

De belangrijkste gegadigde voor het tweede Red Bull-zitje lijkt Pierre Gasly. Vorig jaar was een terugkeer van de Fransman bij de Oostenrijkse formatie volgens teambaas Christian Horner nooit een optie, maar Marko wil dat voor 2022 nog niet uitsluiten. “Als ik het goed heb, loopt het contract van Gasly nog twee jaar door. Het is een contract waarmee we hem zowel bij Red Bull als AlphaTauri kunnen plaatsen. Hier geldt echter hetzelfde, namelijk dat we nog niet nadenken over onze rijders voor 2022. Dat doen we tijdens de zomerstop en dan nemen we onze besluiten.”