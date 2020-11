Horner: Red Bull beslist pas na laatste race over tweede rijder

Wie wordt in 2021 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing? Er zijn meerdere gegadigden voor het plekje: huidige teamgenoot Alexander Albon staat weliswaar onder druk, maar Red Bull heeft al meermaals aangegeven dat hij de tijd krijgt om zich te bewijzen. Mocht de Britse Thai daar niet in slagen, dan gaat de renstal buiten de deur zoeken naar een vervanger. In dat geval zijn Sergio Perez en Nico Hülkenberg de grote favorieten. Albon bewees zichzelf in Bahrein een goede dienst door derde te worden, maar teambaas Horner maakte na de race duidelijk dat er voor het eind van het seizoen geen besluit wordt genomen over de invulling van het tweede zitje.

“Er wordt geen besluit genomen tot na de laatste race”, vertelde Horner na afloop van de race. “We geven hem [Albon] alle kansen en we willen dat hij slaagt. Daar zijn wij altijd heel duidelijk over geweest en dagen zoals deze helpen hem, maar er zijn nog twee races te gaan. Sergio [Perez] doet goed zijn best om ook een overweging te blijven, en Alex had wat geluk met dat podium. Maar hij had ook een goede dag. Er zijn natuurlijk nog twee races te gaan.”

Goed hersteld na crash op vrijdag

Op het Bahrain International Circuit pakte Albon zijn tweede podiumplaats uit zijn F1-carrière, nadat hij eerder dit seizoen derde werd in Mugello. Hij leek niet echt een vuist te kunnen maken in de strijd met Perez om de derde plaats, maar in de absolute slotfase van de race viel de Racing Point-coureur uit met wat vermoedelijk een falende MGU-K was. Albon schoof hierdoor op naar de derde plaats en zorgde zo voor een positieve afsluiting van een weekend dat niet lekker was begonnen met een crash in de tweede training. Horner vindt dan ook dat zijn pupil zich goed herstelde van dat matige begin.

“Ik denk dat Alex een goede race reed. Sergio had pech en Alex profiteerde daarvan”, analyseerde Horner. “Dat is denk ik wat we ook moeten zien van hem. Hij herstelde zich goed van vrijdag. Na de crash in VT2 kwalificeerde hij zich als vierde en was hij er om te profiteren van de pech van Sergio, waardoor hij op het podium eindigde. Het is onze eerste dubbele podiumfinish sinds Japan 2017 en onze eerste podiumplaats in Bahrein sinds 2013, dus ik denk dat het een goede dag was voor Alex.”

VIDEO: Kan Alex Albon aanblijven bij Red Bull Racing in 2021?