Positieve coronatest bij Red Bull: Sportief directeur mist GP Bahrein

De positieve test van de Red Bull-manager werd donderdagochtend in aanloop naar de mediadag op het Bahrain International Circuit bekendgemaakt door Red Bull Racing, F1 en de FIA. De positieve test van Wheatley werd geconstateerd toen de Brit voorafgaand aan zijn reis naar Bahrein getest werd. In navolging van het officiële protocol zal hij de komende tien dagen in isolatie gaan. Hij mist daardoor de Grand Prix van Bahrein.

“We kunnen bevestigen dat sportief directeur Jonathan Wheatley in aanloop naar de GP van Bahrein positief getest heeft op COVID-19. Volgens het officiële protocol zal hij de komende tien dagen in isolatie gaan en is hij niet present bij de Bahrein GP”, schrijft Red Bull in een verklaring. “De werkzaamheden van Jonathan worden door verschillende teamleden overgenomen tijdens de race van dit weekend. Ondanks de positieve test hoeven geen van de andere teamleden in isolatie. Het heeft derhalve geen invloed op de werkzaamheden van Red Bull Racing.”

Wheatley is niet het eerste kopstuk van een Formule 1-team dat besmet is geraakt met het coronavirus. Een aantal weken terug moest vervangend teambaas Simon Roberts van Williams al een race missen door een positieve test, Pirelli F1-baas Mario Isola testte op de dag van de Turkse GP positief.

Al het F1-personeel wordt tenminste eens in de vijf dagen getest. Zonder een negatief testresultaat wordt geen toegang tot de paddock verschaft. Ook ondergaat iedereen een tweede test binnen 24 uur nadat hij of zij voor het eerst op het circuit gearriveerd is.

De autoriteiten van Abu Dhabi hebben de Formule 1 strenge regels opgelegd om het coronavirus in toom te houden. In het laatste officiële rapport van de Formule 1 werden 3 positieve tests gemeld op een totaal van 746 tests in de periode tussen 13 november en 20 november.