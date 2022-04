Red Bull tempert verwachtingen over grote F1-upgrade in Imola

Na de eerste drie Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2022 kunnen voorzichtig de eerste conclusies getrokken worden. Zo lijkt Red Bull Racing er heel behoorlijk voor te staan na de intense titelstrijd met Mercedes in 2021. De RB18 lijkt zich als enige te kunnen meten met de nieuwe bolide van Ferrari en in handen van Max Verstappen werd in Saudi-Arabië de eerste zege van het seizoen gepakt. Tegelijkertijd is de bolide nog wel wat fragiel gebleken: terwijl Ferrari in Bahrein won, vielen Verstappen en teamgenoot Sergio Perez uit door een probleem met de brandstofpomp. De regerend wereldkampioen viel in Australië opnieuw uit met een probleem met de brandstoftoevoer, terwijl Charles Leclerc dominant naar de zege reed.

Komend weekend staat met de GP van Emilia-Romagna de eerste Europese F1-race van 2022 op het programma. Voor de teams is dat traditioneel het moment om de eerste grote upgrade voor de auto’s te introduceren, al heeft Ferrari al aangegeven dit niet te doen. Van Red Bull wordt verwacht dat zij dit wel doen, al houdt teambaas Christian Horner de kaarten nog even tegen de borst. Zo wijst hij op de beperkte mogelijkheid om de nieuwe onderdelen te testen op Imola. “Ik zou niet zeggen dat we een grote upgrade hebben gepland, het is allemaal onderdeel van een evolutie. Omdat er een sprintrace is, heb je natuurlijk heel weinig tijd om deze dingen te evalueren”, legt Horner uit. “We hebben dus één training en daarna begint de kwalificatie. Je moet dus heel veel vertrouwen hebben in wat je op de auto zet.”

Tevredenheid over vorm na lange titelstrijd 2021

Qua snelheid lijkt het bij Red Bull al redelijk snor te zitten, maar het gevoel is nog niet optimaal bij Verstappen en Perez. In Australië kampten beide coureurs met problemen met de balans van de RB18, waardoor Leclerc relatief gemakkelijk kon weglopen in de race. Volgens Horner horen deze problemen er echter bij in het proces om de geheel nieuwe auto’s voor 2022 te leren kennen. “Het geeft je een richting waar je naartoe kan ontwikkelen als je meer te weten komt over de banden en hoe de auto presteert. In de eerste drie races hebben we een heel goede indicatie gekregen voor onze ontwikkeling tijdens de rest van het seizoen.”

Horner is tegelijkertijd wel tevreden met hoe Red Bull ervoor staat na de eerste drie races van 2022. De ontwikkeling van de 2021-auto werd langer voortgezet dan aanvankelijk gepland, waardoor de focus pas later naar de RB18 ging. Tegelijkertijd deed Ferrari het tegenovergestelde door al in een vroeg stadium vol in te zetten op 2022. “Natuurlijk zijn zij veel eerder aan dit project begonnen dan wij, dus in zekere zin zijn we bezig met een inhaalslag”, aldus Horner. “Maar het feit dat we dit vanaf de tweede positie doen, is bemoedigend. Ook denk ik dat we enkele van onze problemen langzaam maar zeker beginnen te begrijpen.”