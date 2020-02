Nieuwe audiopartner voor Red Bull Racing

IRIS gaat de formatie uit Milton Keynes voorzien van software en materialen die gebruikt worden op de pitmuur, in de simulator, tijdens demo’s en voor andere toepassingen in de fabriek.

“De Formule 1 is een sport waarin elke minimale winst telt. We blijven altijd op zoek naar nieuwe technologie waarmee we een voorsprong kunnen pakken”, zei teambaas Christian Horner. “We zijn blij met de samenwerking met IRIS. Zij zorgen voor meer duidelijkheid in de onzekerheid op het circuit, realistischer geluid in de simulator en meer ontspanning tijdens de reizen. Met een kalender van 22 races is dat laatste zeer waardevol!”

Jacobi Anstruther, CEO van IRIS, voegt toe: “We zijn blij de exclusieve audiopartner van Red Bull Racing te worden. Beide bedrijven draaien om innovatie en het maximaliseren van menselijke en technologische prestaties. We kijken ernaar uit IRIS toe te voegen aan alle aspecten van het team.”