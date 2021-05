De pitcrew van Red Bull Racing is al jarenlang toonaangevend als het gaat om snelle pitstops en in 2021 is dat niet anders. In Bahrein werkte het team al een pitstop af in 1,93 seconde en tijdens de Portugese GP werd die tijd benaderd tijdens de stop van Max Verstappen in ronde 64, waarbij hij een setje zachte banden kreeg. Red Bull had 1,98 seconde nodig om hem weer op pad te sturen, waarmee men een tiende van een seconde sneller was dan Aston Martin. Zij werkten de pitstop van Lance Stroll in ronde 39 af in 2,08 seconden, waarmee dat de snelste stop van het jaar is die niet door Red Bull is uitgevoerd.

In het klassement van de DHL Fastest Pit Stop Award gaat Red Bull fier aan de leiding. Na drie races heeft het team 86 punten verzameld, tegenover 42 stuks voor Mercedes en 36 punten voor nummer drie Williams. Twee teams hebben voor het klassement nog geen punten behaald: McLaren en Haas.

Team Rijder Tijd 1 Red Bull Racing Max Verstappen 1,98 seconde 2 Aston Martin Lance Stroll 2,08 seconden 3 Ferrari Carlos Sainz 2,26 seconden 4 AlphaTauri Pierre Gasly 2,26 seconden 5 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2,37 seconden