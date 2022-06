De Grand Prix van Monaco werd na iets meer dan twee uur racen een prooi voor Sergio Perez. De Red Bull-coureur was het hele weekend al sneller dan Max Verstappen en profiteerde optimaal van de tactische blunders bij Ferrari. De regerend wereldkampioen kwam uiteindelijk als derde over de meet. Jos Verstappen had een dag na de race in Monte Carlo kritiek op de strategie van Red Bull en uitte zijn teleurstelling over de behaalde derde plek van zoon Max. “Red Bull heeft een goed resultaat neergezet, maar tegelijkertijd weinig invloed uitgeoefend om Max naar voren te helpen”, zei Verstappen senior. “Dat hij derde is geworden, heeft hij te danken aan de fout van Ferrari bij die tweede stop van Charles Leclerc. De kampioenschapsleider, Max dus, is in die zin niet geholpen door de gekozen strategie. Ik had graag gezien dat ze voor Max waren gegaan, maar ik ben natuurlijk niet helemaal objectief."

En dat Jos Verstappen niet objectief is zegt ook Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Jos beschikt niet over de informatie die wij hebben. Hij schreef deze column natuurlijk als vader en dat is prima", aldus de Oostenrijker tegen Sky Sports. Toch heerste er na de race in Monaco een gespannen sfeer bij Red Bull, maar Marko zegt dat Max de strategie begreep toen hij eenmaal de informatie na de race gezien had. Toch kwam de spanning tussen Verstappen en Perez terug na de column van Jos. "Hij maakte een paar ongefundeerde opmerkingen, dat hielp niet mee", zegt Marko tegen Servus TV. "Maar vrijdagochtend zijn ze met z'n tweeën gaan zitten. Wij zien ook wel dat de Mexicaan on fire is. Hij is nog nooit zo sterk geweest. Het gaat nu tussen die twee. Ze hebben gelijk materiaal. Moge de beste winnen."

Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt de woorden van collega Marko. Volgen de Brit was Max bij een eventuele pitstop achter George Russell gekomen: "Jos is een karakter. Hij heeft zijn eigen persoonlijkheid en mening. Daar is niets mis mee. Het is zijn mening. De realiteit was echter anders, maar er is verder niets aan de hand", aldus Horner tegen Sky Sports. Max Verstappen heeft intussen ook met zijn vader over de column gesproken. "Hij wil me gewoon zien winnen, dat is zijn mening", aldus de F1-kampioen. "Ik heb ook tegen hem gezegd dat de uitslag op zaterdag aan de basis heeft gelegen van die op zondag. De rode vlag in de kwalificatie verstierde mijn race, dat was het grootste probleem. In Monaco kun je niet inhalen. Maar goed, dit was slechts één race. Laten we nu gewoon verdergaan."

