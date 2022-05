Red Bull Racing bracht een groot aantal updates mee naar Imola en wist met Max Verstappen in Italië en Miami te winnen. Met het nieuwe pakket wurmde de ploeg uit Milton Keynes zich voorbij aan Ferrari. Dat team heeft tot op heden nog niets veranderd aan de F1-75, maar daar komt in Barcelona verandering in. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is traditiegetrouw dé plek waar F1-teams met nieuwe ontwikkelingen komen en de Italianen houden zich hieraan vast. Ferrari moet dus Red Bull momenteel voor zich dulden, maar denkt ook dat de Oostenrijkers dit seizoen al veel meer aan ontwikkeling heeft besteed. Dit houdt in dat de renstal van Verstappen en Sergio Perez waarschijnlijk veel eerder het budgetplafond bereikt.

"Ik hoop dat de ontwikkeling van Red Bull op een bepaald moment stopt, anders begrijp ik echt niet hoe ze dit kunnen doen", liet Ferrari-teambaas Mattia Binotto weten na de GP in Miami. Red Bull wijst deze uitspraken echter van de hand. Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat de uitgaven volledig in lijn liggen met wat het team had verwacht en stelt dat de winst zo groot lijkt omdat bij elke update gewicht wordt bespaard.

Op de vraag of Red Bull meer gewicht is kwijtgeraakt dan Ferrari, antwoordt Marko. "Ik denk het niet. Wij plannen onze updates wel zo dat we bij elke update gewicht verliezen." Ook reageert de Oostenrijker op de uitspraken over het uitgegeven bedrag. "Ik denk dat we wat dit betreft niet in een wezenlijk andere positie verkeren dan Ferrari. Vooral omdat ik me afvraag wat voor invloed het op hen heeft dat Carlos Sainz de auto al een paar keer heeft laten crashen. Dat kan niet goedkoop zijn." Volgens Marko is het stijgen van de kosten wel een probleem "Maar dat treft niet alleen ons. Het raakt ook Ferrari en de andere formaties."

Red Bull-teambaas Christian Horner is zich goed bewust van het budgetplafond en zei eerder al dat elke update raak moet zijn. "Je moet heel voorzichtig met waar je upgrades introduceert", aldus de Brit. "Wij moeten ervoor zorgen dat als we iets introduceren het meteen raak is."