De voorwielophanging van de Red Bull RB18. Foto: Giorgio Piola

De RB18 beschikte over een trekstangvoorwielophanging (zie rechterpijl), maar behield net als zijn voorgangers wishbones (zie middelste pijl) die over de volle breedte liepen. Al was dat in dit geval omgekeerd (zie linkerpijl).

De vernieuwde ophanging van de stuurinrichting op de RB18. Foto: Giorgio Piola

Bij de trekstangvoorwielophanging werd ook de stuurinrichting op een meer traditionelere plaats geplaatst. Dit was anders bij de RB16 en RB16B. De stuurinrichting werd hierdoor verder naar achteren in het chassis geplaatst.

Details van de veer op de RB18. Foto: Giorgio Piola

De voorzijde van de onderkant (bib) was voorzien van een Belleville-veer om schokken op te vangen zodra de bib in aanraking zou komen met het asfalt.

Hoe Red Bull een stijve vloer creëerde. Foto: Giorgio Piola

Door het ontwerp van de sidepods op de RB18 werd het ondersterste deel van de SIS-constructie in de vloer gezet, terwijl de bovenste SIS zich tussen de ingang van de sidepods en radiatoren bevond. De RB18 had balk-achtige steunen en metalen stutten om de belasting over de vloer te verdelen.

Max Verstappen in actie met de Red Bull RB18. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De RB18 die Red Bull in Barcelona tijdens de wintertests het asfalt opstuurde had een lange, hoog getailleerde, diep ondergesneden sidepod met een open inlaat. De sidepod liep naar beneden af.

Details van de sidepod op de RB18. Foto: Giorgio Piola

Het team bracht echter snel een soort bolling aan op de zijkant van het bodywork (zie rode pijl), waardoor de luchtstroom anders langs de auto naar achteren liep.

Details van de achterkant van de RB18. Foto: Giorgio Piola

Tevens kregen we de kans om het interne bodywork van de RB18 te zien. Op de bovenstaande foto is te zien hoe Red Bull dit met de interne luchtstroom (koeling) heeft aangepakt tussen de power unit en het bodywork aan de buitenkant.

Een vergelijking van verschillende beam wings op de RB18. Foto: Giorgio Piola

Red Bull pakte de herintroductie van de beam wings anders aan dan de rest. Het koos voor een ontwerp dat uit twee delen bestond, waarbij twee elementen op elkaar gestapeld werden. Hierdoor konden beide onderdelen de luchtstroom anders laten lopen. Dit gold niet voor het ontwerp van andere teams (zie rechterafbeelding).

Het ontwerp beam wings dat Red Bull meenam naar Saudi-Arabië. Foto: Giorgio Piola

In Saudi-Arabië kwam het Formule 1-team met een andere opstelling van de beam wings. Door de eigenschappen van het snelle circuit wilde de renstal de hoeveelheid downforce en vooral de luchtweerstand verminderen.

De achtervleugel op de RB18 in Jeddah. Foto: Giorgio Piola

Daarnaast nam Red Bull ook een andere achtervleugel mee naar Jeddah. Deze beschikte over kleinere en smallere elementen, zodat de coureurs zo min mogelijk luchtweerstand hadden.

De neus op de Red Bull RB18. Foto: Giorgio Piola

Een beeld van de structuur van de neus op de RB18. Deze eindigde bij het tweede element van de voorvleugel, zodat het team gedurende het seizoen nog wijzigingen kon aanbrengen.

Een vergelijking van diveplanes op de voorvleugel van de RB18. Foto: Giorgio Piola

In Australië introduceerde Red Bull een nieuwe diveplane. Een smal element aan de zijkant van de voorvleugel. Deze kreeg een S-vorm in plaats van het meer simplistisch gebogen element dat voorheen gebruikt werd.

Red Bull brengt vleugels toe aan voorzijde van de vloer op de RB18. Foto: Giorgio Piola

In navolging van sommige andere Formule 1-teams, introduceerde Red Bull in Imola een zogenaamde bib wing aan de onderkant van de voorzijde van de auto.

Sergio Perez in actie met de RB18. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een fantastische foto van de RB18 van bovenaf laat ons het totale ontwerp van de auto zien en ook hoe alle elementen op elkaar zijn ingericht.

Red Bull voegt Gurney flap toe aan de vloer van de RB18. Foto: Giorgio Piola

In Spanje wijzigde Red Bull het een en ander aan de rand van de vloer, waarbij er een opstaand lipje kwam, een zogeheten Gurney flap (zie rode pijl).

Details van de vloer op de RB18. Foto: Uncredited

Daarnaast zat er een soort gat aan de voorzijde van de vloer, die bij de ontmanteling van de vloer werd blootgelegd (rode pijl).

Details van de vloer op de RB18. Foto: Giorgio Piola

Een overzicht van de vloer, waarbij de Z-vorm aan de achterzijde opvalt. Een soortgelijk ontwerp zagen we ook op de auto van 2021.

De montage van de voorvleugel op het chassis van de RB18.

In bovenstaande afbeelding is te zien hoe de neus en het chassis met elkaar verbonden zijn. De pennen op het chassis houden de neus vast, terwijl deze met de nok-achtige stelschroeven aan de zijkant kunnen worden aangedraaid (rode pijlen).

Een metalen vleugel op de vloer van de RB18. Foto: Giorgio Piola

De 'Ice Skate'-oplossing van Red Bull steekt hier achter de diffuser uit. Het metalen stuk had het team aan de onderkant van de vloer bevestigd, in plaats van aan de zijkant. De vondst werd al snel door anderen overgenomen, nadat men zich realiseerde welk aerodynamisch effect het had, maar vooral hoe het de problemen met de rijhoogte (porpoising) kon verhelpen.

Red Bull past koelontwerp aan voor Monaco. Foto: Giorgio Piola

In 2022 moesten de teams de warmte van de remmen afvoeren via een naar binnen gerichte uitlaat in plaats van via de voorkant van het wiel, zoals jaren het geval was. Red Bull paste het ontwerp aan in onder meer Monaco om de koelcapaciteit te vergroten.

Extra lamellen op de RB18 om de koeling te verbeteren. Foto: Giorgio Piola

De langwerpige maar smalle koelgaten - zogenaamde lamellen - op de motorkap van de RB18 dat het team gebruikte zodra er extra koeling nodig was.

Details van de vloer op de RB18. Foto: Giorgio Piola

De vloer is met de nieuwe regels cruciaal voor het vinden van rondetijd. De ondervloer moet een consistent niveau aan downforce leveren over een reeks van verschillende rijhoogten. Red Bull had uiteenlopende trucs in petto met de schuine, geribbelde randen in het voorste gedeelte (1 en 2), de gebogen tunnels die ze meer naar achteren flankeren (3) en het ontwerp van de vloerranden, inclusief de hiervoor genoemde 'Ice Skate'-oplossing (4).

De verschillende vloeren op de RB18 voor Monaco en Azerbeidzjan. Foto: Giorgio Piola

Om de vloer stijver te maken voegde Red Bull voor het hobbelige circuit in Azerbeidzjan een vloersteun toe, al was die van Red Bull een stuk korter dan bij de anderen. De metalen steun doorkruiste alleen de ruimte tussen de buitenste vloerplaat en het hellende gedeelte.

Vergelijkingen tussen verschillende vloeren op de RB18. Foto: Uncredited

Er werden ook wijzigingen aangebracht aan de vloer waar deze samenkomt met het chassis (rode pijlen) en aan de vorm van de uitsparingen bovenop de afscheidingen van de tunnelingangen (blauwe pijlen).

De verschillen tussen de beam wings in Monaco en Azerbeidzjan. Foto: Giorgio Piola

Om de luchtweerstand te verminderen monteerde het team in Baku slechts een enkele beam wing. Dit moest in combinatie met de kleinere en smallere achtervleugel zorgen voor minder downforce . dus bovenal minder luchtweerstand. Topsnelheid is immers belangrijk op de lange rechte stukken in Baku.

Verschillen tussen de oude en nieuwe vloer op de RB18. Foto: Giorgio Piola

Red Bull volgde het voorbeeld van Ferrari met de introductie van een nieuw element op de vloer in Groot-Brittannië. In een uitsparing van de vloerrand werd een horizontale vin gemonteerd. Deze zou verticaal meebewegen met de Ice Skate in plaats van met de hoogte zoals de rest van de vloer. Hierdoor was er nog een hulpmiddel om tyre squirt (turbulente energie die vrijkomt doordat de band het asfalt raakt en in de ideale luchtstroom zit) tegen te gaan.

Red Bull op jacht naar nog meer performance met de RB18. Foto: Giorgio Piola

In Silverstone ondernam Red Bull ook een poging om de aerodynamica en koeling van de zijpanelen en de motorkap te verbeteren. Het team bracht een soort boekenplank aan dat van de halo naar achteren liep richting de uitlaat. Dit veranderde ook de koelpanelen richting de uitlaat. Deze werden korter en kwamen op de plank te zitten.

Red Bull brengt opening aan in motorkap voor nog meer koeling. Foto: Giorgio Piola

Bij een update in Oostenrijk werd er daardoor ook een nieuwe opening gemaakt bovenop de motorkap om de koeling te verbeteren.

Red Bull pakt de tunnenafscheidingen aan. Photo by: Giorgio Piola

Daarnaast werden ook de afscheidingen van de tunnelingangen geoptimaliseerd, zodat deze effectiever zouden zijn.

Red Bull maakt remkuip breder voor betere koeling. Foto: Uncredited

De ontwikkeling van de kuip op de voorremmen ging in Oostenrijk door. Op de Red Bull Ring kwam het team met een bredere kuip (rode pijl) om de temperaturen beter onder controle te houden. In de aanloop hiernaartoe had Red Bull de kuip en remklauw ook van een andere verflaag voorzien.

Details van de vloer op de RB18. Foto: Giorgio Piola

Als je de twee buitenste afscheidingen van de tunnelingang eerst als getrouwd beschreef, dan zouden ze vanaf Frankrijk gescheiden zijn.

Details van de beam wings op de RB18 die Red Bull meenam naar Frankrijk. Foto: Giorgio Piola

Om de downforce en luchtweerstand te verminderen werd het bovenste element van de beam wing voor Frankrijk aangepast (zwarte pijl), terwijl ook de olie-ontluchtingspijp bovenop de crashstructuur werd geplaatst.

Het ontwerp beam wing dat Red Bull in Hongarije gebruikte. Foto: Giorgio Piola

Red Bull kwam in Hongarije met een meer conventioneel beam wing ontwerp op de proppen. Dit in een poging om meer downforce te genereren voor de bochtige Hungaroring.

De verschillende beam wings die Red Bull in 2022 inzette. Foto: Giorgio Piola

De bovenstaande vergelijking laat de verschillende specificaties beam wings zien die Red Bull gedurende het seizoen 2022 gebruikte.

Red Bull past ontwerp voor de Belgische Grand Prix.

Het bodywork tussen de sidepods en motorkamp werd aangepakt voor de Belgische Grand Prix. Er werd een extra uitstulping toegevoegd om de luchtstroom te optimaliseren. Ook de onderste ophangingskuip werd aangepast, waarbij de uitsparing in de vloer (blauw pijl) al was aangebracht om de boel makkelijker te maken.

De verschillende achtervleugels van Red Bull. Foto: Giorgio Piola

Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië experimenteerde Red Bull met een uitsparing in de achtervleugel om de luchtweerstand te verminderen. Voor de rest van het weekend keerde het team echter terug naar het oorspronkelijke ontwerp. De uitsparing bracht niet de gewenste balans.

Details van de diffuser en beam wings in Singapore. Foto: Giorgio Piola

De beam wings die Red Bull in Hongarije gebruikte keerden terug in Singapore, waarbij het team opnieuw zoveel mogelijk downforce wilde genereren.

De verschillende koeluitlaten op de RB18 in 2022.

De uitdagingen die de hoogte en temperaturen in Mexico met zich meebrachten, leidden ertoe dat het team de grootte van de achterste koelopening van de motorkap vergrootte.