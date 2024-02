Red Bull presenteert opvallende auto Max Verstappen en Perez voor F1-seizoen 2024

Waar de presentatie in New York vorig jaar nog grotendeels in het teken stond van Ford, heeft Red Bull Racing ditmaal ingezet op een evenement in het eigen Milton Keynes. In voorgaande jaren organiseerde Red Bull meestal een geheime shakedown op het circuit van Silverstone, maar voorafgaand aan het twintigste seizoen in de Formule 1 is er aanmerkelijk grootser uitgepakt. De RB20 is donderdagochtend alvast aan de media en genodigden getoond, waarna de presentatie in de avonduren publiekelijk is geworden.

Red Bull baart opzien met meerdere technische veranderingen

Met de RB20, die tijdens de wintertest in Bahrein pas in volle glorie te zien zal zijn, zet Red Bull Racing natuurlijk in op prolongatie van beide wereldtitels. Dat gezegd hebbende toont de auto die donderdag is getoond zeer interessante vernieuwingen. De veranderingen zijn vooral te zien bij de sidepods en de engine cover. Beide aspecten doen tot op zekere hoogte aan Mercedes denken: bij de engine cover de zogenaamde 'gulleys' die ver doorlopen naar achteren en bij de inlets aan het geprobeerde zero-pod concept. Het bodywork bij de motorkap van de Red Bull is aangepast ten opzichte van vorig jaar en de inlets van de sidepods bleken - in ieder geval bij de autopresentatie - verticaal te zijn. Op de foto's heeft Red Bull ze beduidend meer weggewerkt om de concurrentie niet wijzer te maken, al waren ze op de auto die op het podium stond wel te zien. De verandering van de inlets is zeer opmerkelijk, aangezien Red Bull vorig jaar horizontale inlets had en die richting de tweede seizoenshelft had teruggebracht tot een soort brievenbusjes.

Ondanks het enorme succes van de RB19 heeft Red Bull in ieder geval bij de launch veranderingen getoond. "We hebben niet stilgezeten en zijn met een agressief ontwerp voor de dag gekomen, een ontwerp dat best veel veranderingen met vorig jaar toont", laat Christian Horner aan Motorsport.com weten na de autopresentatie. De engine cover en de inlet doen zoals gezegd enigszins denken aan wat Mercedes met zero-pod had. Het merk met de ster is nog altijd van mening dat zo'n concept potentie heeft, alleen slaagde Mercedes er niet in die potentie naar het circuit te brengen. Hamvraag blijft natuurlijk hoe de Red Bull-auto er in Bahrein uit gaat zien, waarover Horner laat weten dat de gepresenteerde bolide wel degelijk iets over de daadwerkelijke RB20 moet zeggen: "Doordat onze launch nu enorm dicht op de eerste testdag in Bahrein zit, kunnen we dit jaar iets meer laten zien dan in de voorbije jaren."

Nog wel de beproefde ophangingskeuze en livery

De nieuwe creatie van Adrian Newey, Pierre Waché en het technisch team toont verder natuurlijk nog wel de inmiddels vertrouwde livery en - belangrijker dan dat - de ophangingskeuze. Red Bull Racing rijdt ook in 2024 weer met een pull-rod voorwielophanging en een push-rod aan de achterkant. De trekstang aan de voorkant zorgt ervoor dat de torsievering en dempers lager in het chassis zitten, waardoor het zwaartepunt lager ligt. De duwstangophanging aan de achterkant doet logischerwijs het tegenovergestelde, al zit daar een aerodynamisch idee achter. Het past bij de luchtstroom, vooral rond het flessenhalsgebied.

Het betekent dat Red Bull de succesformule van vorig jaar heeft gecombineerd met dingen die bijvoorbeeld Mercedes in het verleden heeft geprobeerd: downwash en de undercut, samen met de herziene inlets en engine cover. Of zoals Horner aan deze site laat weten: "Wij zijn niet blind voor wat anderen hebben gedaan." De getoonde auto van Red Bull was afsluitend nog wel voorzien van een nepvloer, om over dit cruciale onderdeel niks weg te geven.