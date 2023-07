Red Bull: Positie Perez in WK-stand verlicht druk op zijn positie

Red Bull Racing blijft de Formule 1 domineren, maar dat dankt het momenteel vooral aan Max Verstappen. Teamgenoot Sergio Perez heeft het een stuk lastiger in de tweede RB19, iets wat vooral op de zaterdagen tot uiting komt. Daar waar Verstappen de laatste vijf races telkens pole-position pakte, slaagde de Mexicaan er in deze vijf races geen enkele keer in om door te dringen tot Q3. In Groot-Brittannië lukte dat ook niet, want Perez noteerde slechts de zestiende tijd en werd daardoor in Q1 al uitgeschakeld. Op zondag stond zodoende opnieuw een inhaalrace op het menu, die hem uiteindelijk naar de zesde positie aan de finish bracht.

Ondanks de vijf opeenvolgende missers in de kwalificatie staat Perez nog altijd tweede in het kampioenschap. Hij staat 99 punten achter Verstappen, maar wel heeft hij 19 punten meer dan nummer drie Fernando Alonso. Dat hij de tweede plek in de titelstrijd in handen heeft, speelt volgens Red Bull-teambaas Christian Horner een grote rol in het feit dat de positie van de coureur uit Guadalajara op dit moment niet echt onder druk staat. "Op dit moment staat hij tweede in het kampioenschap en hij heeft zijn voorsprong op Fernando vergroot [in Silverstone]. We hebben een goede auto, maar we moeten ervoor zorgen dat beide auto's kansrijk zijn", verklaart Horner.

Perez heeft volgens Horner steun nodig, maar de teambaas heeft er vertrouwen in dat zijn coureur snel weer in vorm geraakt. Red Bull moet hem daarbij ondersteunen om er zo snel mogelijk weer bovenop te komen. Gezien de inhaalrace van Perez op Silverstone acht Horner het goed mogelijk dat het herstel tijdens de aankomende Hongaarse Grand Prix al wordt ingezet. "Als je kijkt naar zijn snelheid in de laatste stint, dan stond hij erbij", stelt hij. "Het is frustrerend voor hem dat hij zich iedere keer terug moet knokken. Hij moet zijn kwalificaties op de rit krijgen en als team zullen wij ons best doen om hem daarin te ondersteunen."

Geen plannen voor promotie Ricciardo

Red Bull heeft met Daniel Ricciardo een bewezen F1-winnaar achter de hand als reservecoureur. De Australiër neemt deze week voor het eerst plaats in de RB19 tijdens een bandentest op Silverstone. Gezien de prestaties van Perez kan die test ook gebruikt worden om de verrichtingen van Perez en Ricciardo te vergelijken, maar dat lijkt Red Bull niet van plan. Horner benadrukt dat er geen plannen zijn om de coureur uit Perth te promoveren naar een racezitje naast Verstappen.

"Het wordt geweldig om hem weer in een Red Bull-auto te zien en om te zien wat hij kan, hoe hij ervoor staat. Zowel qua snelheid, fysiek en mentaal, maar ook om zijn feedback over de auto te horen", aldus Horner. "Het is voor hem denk ik een goede kans om achter het stuur te kruipen van de auto die net de Britse GP heeft gewonnen. Het staat niet in onze planning om Ricciardo naar het hoofdteam te promoveren, dat staat vast. Maar het is goed om hem dit jaar de kans te geven om bij het team en in de sport te blijven. Het was een verlies geweest voor de sport om hem zomaar te zien verdwijnen. Ik herkende Daniel de afgelopen jaren niet, dus ik ben heel benieuwd hoe hij het doet."

Video: Perez pakt Sainz, die daarna ver terugvalt