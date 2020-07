Red Bull laat Nederlandse F1-fan deel uitmaken van pitstopcrew

Dat de crew van Verstappen heel wat in zijn mars heeft, bleek vorig jaar al. Tijdens de Grand Prix van Brazilië vestigde het team van de Nederlander een wereldrecord door alle vier zijn wielen in 1,82 seconde te wisselen. Nooit eerder had een team zo snel een bandenwissel uitgevoerd tijdens een Formule 1-race.

Om het grote publiek kennis te laten maken met de spanning die bij een pitstop komt kijken, heeft Red Bull een challenge bedacht, waarbij fans zo snel mogelijk een virtuele bandenwissel moeten uitvoeren. De deelnemer met de snelste tijd wordt door Red Bull uitgenodigd voor een Grand Prix om daar met de echte pitstopcrew mee te trainen.

De competitie duurt van 27 juli tot en met 6 september en is te vinden op www.redbull.nl/pitstop.