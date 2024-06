Red Bull heeft niet langer sterkste F1-auto, stelt Sainz

"Eerlijk gezegd denk ik dat de McLaren momenteel de meest consistente auto is", zei Carlos Sainz na de Grand Prix van Spanje, waarin hij achter teamgenoot Charles Leclerc als zesde over de finish kwam. McLaren greep op het Circuit de Barcelona-Catalunya weliswaar naast de overwinning, maar Lando Norris bleek tijdens grote delen van de race sneller dan winnaar Max Verstappen. Daarbij viel het Sainz vooral op dat de MCL38 zich op alle fronten uitstekend staande hield, terwijl vrijwel alle andere F1-bolides een of meerdere zwakke plekken hebben.

"Red Bull heeft het volgens mij op bepaalde circuits moeilijk en dat geldt ook voor ons", vervolgde de drievoudig Grand Prix-winnaar. "McLaren is overal snel. Ze zijn snel in de langzame bochten en tegelijkertijd gaan ze vol gas door bochten drie en negen. En ze hadden de snelste auto in bocht vijf. Ik zie op dit moment dus geen enkele zwakke plek bij McLaren. Red Bull zit er denk ik nog steeds heel goed bij, maar McLaren is overal snel en dat vind ik best wel indrukwekkend."

Eerste stint doorslaggevend

Dat McLaren naast de zege in Spanje greep, was vooral te wijten aan de startfase. Polesitter Norris viel daarbij terug naar de derde positie, achter George Russell en Verstappen. Daar waar Verstappen erin slaagde om de Mercedes-coureur snel te passeren, bleef Norris er tot de eerste pitstop achter rijden. De regerend wereldkampioen bouwde zodoende in de eerste fase van de race een voorsprong op die uiteindelijk onoverbrugbaar bleek. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner zag dit dan ook als een doorslaggevende factor voor de zege van Verstappen.

"Als Lando baanpositie had gehad, dan was het moeilijk geworden om hem te verslaan", erkende Horner. "Er zat zo weinig tussen de twee en ze reden samen zo'n vijftien seconden weg bij de rest van het veld. Ik zou dus zeggen dat Lando is komen bovendrijven als de consistentste uitdager." Of de McLaren ook echt de snelste auto van het veld is, wilde de topman van Red Bull niet zeggen. "McLaren leek snel en zeker aan het einde van de stints, iets wat we nu meerdere races hebben gezien. Hun bandenslijtage lijkt dus goed te zijn."

McLaren op gelijke hoogte met Red Bull?

McLaren was zelf overigens ook niet geheel overtuigd dat de MCL38 ook daadwerkelijk sneller was dan de Red Bull RB20. "De race pace zat heel dicht bij elkaar. Dat we op het einde sneller waren, kwam doordat we versere banden hadden. Het feit dat hij sneller was in de openingsfase, was omdat wij achter Russell zaten", verklaarde teambaas Andrea Stella na de race. "Maar qua prestaties waren we in de race bijna net zo aan elkaar gewaagd als in de kwalificatie, terwijl je normaal wat variaties hebt door hoe je met je banden omgaat. Op een circuit dat zo zwaar voor de banden en de aerodynamica is, is dit heel goed nieuws qua progressie die we geboekt hebben met de auto."