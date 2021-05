Voor het eerst sinds 2013 voert Red Bull beide kampioenschappen in de Formule 1 aan. De eerste overwinning van Max Verstappen in Monaco en een teleurstellend weekend van Mercedes hebben die tussenstand ingeleid. Het Zuid-Duitse merk kende een off-day in het prinsdom en de frustratie viel vooral bij Lewis Hamilton te merken. "Ja. Ik was vooral verbaasd dat Hamilton de hele race achter Gasly aan heeft gereden, zonder iets te ondernemen", legt Helmut Marko ook een deel van de schuld bij de zevenvoudig wereldkampioen neer.

"Maar dit laat vooral zien: als ze onder druk staan, dan worden er fouten gemaakt", vervolgt de Oostenrijkse topadviseur het gesprek met Sky Sports Deutschland. "Het betekent dat wij erbij moeten blijven en met beide auto's zoveel mogelijk druk moeten zetten." Dat is indirect een oproep aan Sergio Perez, die na het raceweekend in Monaco lof krijgt toegezwaaid van Marko. "Naast Max hebben onze andere coureurs zeer goed gereden. Dat geldt met name voor Perez en Gasly. Zij hebben het extra lastig gemaakt voor Mercedes. Nu lijkt er met Ferrari nog een derde merk bij te komen vooraan, hetgeen voor de toeschouwers alleen maar goed is." Marko schat dat laatste ook als positief in voor Red Bull Racing, aangezien het de druk op Mercedes verder zou vergroten.

De doorontwikkeling als belangrijke factor

Horner is een vergelijkbare mening toegedaan. De Brit liet in mediasessies voorafgaand aan het seizoen al weten dat Mercedes kwetsbaar zou zijn onder druk en dat daar kansen liggen voor het energiedrankenmerk. "Wij moeten tot aan de beslissende fase van het kampioenschap heel dicht bij Mercedes blijven, dan zal de druk nog veel verder toenemen. Daardoor willen we in deze fase van het seizoen vooral betrouwbaar en consistent zijn, we moeten zelf in ieder geval niet al te veel [punten] laten liggen."

Voor het vervolg van dit seizoen is het cruciaal welk team de doorontwikkeling van de 2021-auto het langst doorvoert en welke formatie als eerste alles op 2022 zet. "Als we Toto mogen geloven dan heeft hij de auto van dit jaar al opgegeven", refereert Horner tegenover Motorsport.com aan eerdere uitlatingen van Wolff in Monaco. "Voor ons is het belangrijk om een goede balans te vinden. Er komt een grote omslag in het reglement aan en we kunnen niet ontkennen dat ook wij onze middelen moeten verdelen. Maar de motivatie om lange werkdagen te draaien is er momenteel wel [in onze fabriek]. Dat is ook precies wat nodig is om niets in te boeten voor 2022, maar ook in de strijd te blijven in 2021."

Horner rekent op 'ijzersterke reactie' van Mercedes in Baku

Waar Marko en Horner opmerken dat Mercedes fouten maakt onder druk, weet laatstgenoemde ook als geen ander dat het kampioensteam terug kan slaan. Het is precies wat de Red Bull-teambaas verwacht in Azerbeidzjan. Waar Lewis Hamilton liet weten dat Baku ook 'een typisch Red Bull-circuit is' - hetgeen de statistieken overigens tegenspreken - denkt Horner daar iets anders over. "We maken ons geen illusies voor dat weekend. Ik weet zeker dat Mercedes hard terug gaat slaan. Dat is trouwens ook een heel ander stratencircuit, met veel meer rechte stukken. Mercedes is daar in het verleden altijd sterk geweest. Maar goed, wij moeten naar onszelf kijken en het weekend net zo aanpakken als het voorbije raceweekend."