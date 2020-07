Red Bull verkeert in “combinatie van blijdschap en frustratie”

In de Grand Prix van Oostenrijk, de verlate opener van het Formule 1-seizoen 2020, vielen beide wagens van Red Bull Racing met elektrische problemen uit. Het euvel van Max Verstappen werd vermoedelijk veroorzaakt door de hoge kerbstones op het circuit van Spielberg. Motorpartner Honda nam direct maatregelen, waarna beide wagens in de GP van Stiermarken probleemloos hun ronden konden draaien. Dat resulteerde in de derde plaats voor Verstappen en P4 voor teamgenoot Alexander Albon.

“Het was een enorme inspanning om de wagen voor wat betreft de specificatie aan te passen”, stelt Monaghan. “Honda heeft geweldig werk geleverd, zoals iedereen zoals gewoonlijk bij Aston Martin Red Bull Racing. Het is fijn om op het podium te eindigen: een mooie beloning voor Max. Hij reed een ‘damn good race’. Ook voor Alex is het fijn dat hij achter hem de finish haalde. Hij verdedigde sterk tegen degenen die hem aanvielen. De frustratie komt als we kijken naar de Mercedes, die staat wederom voor ons. Het is dus een begrijpelijke combinatie van blijdschap en frustratie.”

Ingaand op de voornaamste rivaal zei hij: “We zijn overal wat langzamer dan de Mercedes. Er is dus nog werk aan de winkel. Hun motor lijkt ook behoorlijk sterk, evenals de wagen. Het wordt een stevige uitdaging om hen bij te halen maar laten we afwachten of het ons lukt. Het is niet onoverkomelijk, het is niet onmogelijk.”

Monaghan stelt dat het team zelfs in de korte periode tussen de twee races in Spielberg de betrouwbaarheid en aerodynamische efficiëntie heeft kunnen verbeteren: “We hebben veel tijd gestoken in het aanpassen van de auto. Niet alles is direct zichtbaar. Vorige week stond er een auto na tien ronden langs de kant en de andere was aan het einde van de race aan het haperen en sputteren. Deze week hebben we rondgereden zonder noodzaak om iets te beschermen of om te gaan met iets van enige significantie. Dat is enorm prettig en een geweldige beloning voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper