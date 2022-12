Red Bull moet recordbedrag aan F1-inschrijfgeld betalen in 2023

In 2013 heeft de FIA enkele veranderingen doorgevoerd aan het inschrijfgeld dat de teams moeten betalen om deel te mogen nemen aan de Formule 1. Daardoor komt er meer geld in het laatje van de autosportfederatie, al staat daar dus tegenover dat de teams fors meer zijn gaan betalen. Het huidige systeem bevat twee niveaus: eentje voor de constructeurskampioen en eentje voor de overige teams. Het basisbedrag is gelijk op beide niveaus, maar de kampioen bij de teams moet per punt meer betalen dan de rest van de deelnemende renstallen.

In de nieuwste versie van de sportieve reglementen van F1 voor 2023 heeft de sport de bedragen waaruit het inschrijfgeld is opgebouwd uit de doeken gedaan. Ten opzichte van 2022 zijn de bedragen behoorlijk omhoog gegaan, mede door een inflatiecorrectie van zeven procent. Het basisbedrag komt hierdoor in 2023 uit op 617.687 dollar. Daar bovenop komt nog een bedrag van 6.174 dollar per gescoord WK-punt in 2022, terwijl de constructeurskampioen voor ieder punt 7.411 dollar af moet dragen. Ter vergelijking: vorig jaar lag het basisbedrag nog op 577.278 dollar, terwijl de kampioen 6.926 dollar per punt moest betalen. Voor de overige teams lag dat bedrag op 5.770 dollar.

Red Bull betaalt veruit het meeste in 2023

De afgelopen acht jaar moest Mercedes als constructeurskampioen altijd het meeste inschrijfgeld afdragen aan de FIA. De absolute topscore werd gevestigd in 2020, nadat het team een dominant 2019 had afgewerkt. Destijds moesten de Zilverpijlen 5.490.812 dollar betalen, terwijl het team voorafgaand aan 2022 4.826.379 dollar in het laatje van de FIA bracht. De wereldtitel voor constructeurs moest Mercedes dit jaar afstaan aan Red Bull Racing, dat hierdoor met afstand het meeste inschrijfgeld betaalt. Doordat de Oostenrijkse formatie maar liefst 759 WK-punten verzamelde, komt het totaalbedrag voor komend jaar uit op 6.242.636 dollar, omgerekend ruim 5,9 miljoen euro. In 2022 betaalde Red Bull 2,3 miljoen dollar minder aan inschrijfgeld.

Ook Ferrari gaat in 2023 fors meer betalen. Na de tweede plek bij de constructeurs volgt een bonnetje van ruim 4 miljoen dollar, ruim 1,5 miljoen meer dan het seizoen ervoor. Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook teams die komend jaar fors minder inschrijfgeld betalen. Mercedes gaat van 4,9 miljoen dollar in 2022 naar een kleine 3,8 miljoen dollar in 2023. McLaren betaalt in 2023 zo'n zes ton minder inschrijfgeld, terwijl AlphaTauri ruim een half miljoen minder moet overmaken naar de FIA voor deelname in 2023. Williams is - net als in 2021 - het team dat de FIA het minste geld verschuldigd is. Doordat het team in 2022 slechts acht punten scoorde, komt het bedrag uit op 667.079 dollar.

Overzicht inschrijfgeld F1-teams in 2023

Team Punten Inschrijfgeld voor punten Totaal inschrijfgeld Red Bull Racing 759 $5.624.949 $6.242.636 Ferrari 554 $3.420.396 $4.038.083 Mercedes 515 $3.179.610 $3.797.297 Alpine 173 $1.068.102 $1.685.789 McLaren 159 $981.666 $1.599.353 Alfa Romeo 55 $339.570 $957.257 Aston Martin 55 $339.570 $957.257 Haas 37 $228.438 $846.125 AlphaTauri 35 $216.090 $833.777 Williams 8 $49.392 $667.079 Overzicht inschrijfgeld F1-teams in 2022

Team Punten Inschrijfgeld voor punten Totaal inschrijfgeld Mercedes 613,5 $4.249.101 $4.826.379 Red Bull 585,5 $3.378.335 $3.955.613 Ferrari 323,5 $1.866.595 $2.443.873 McLaren 275 $1.586.750 $2.164.028 Alpine 155 $894.350 $1.471.628 AlphaTauri 142 $819.340 $1.396.618 Aston Martin 77 $444.290 $1.021.568 Williams 23 $132.710 $709.988 Alfa Romeo 13 $75.010 $652.288 Haas 0 - $577.280