Al jaren staat er geen maat op de pitcrew van Red Bull Racing en dat is in 2023 niet anders. Het team arriveerde met een ruime voorsprong in de Fastest Pitstop Award in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland en daar werd de marge alleen maar verder uitgebreid. De Oostenrijkse renstal werkte in de pitlane van Circuit Zandvoort de twee snelste pitstops van de dag af. In ronde 61 had het team slechts 2,01 seconden nodig om Max Verstappen van een set nieuwe banden te voorzien en daarmee was men nipt sneller dan in ronde 49, toen Verstappen in 2,21 seconden van vier nieuwe banden werd voorzien.

In de strijd om de award is Ferrari de naaste belager van Red Bull, maar in Zandvoort grossierde de Scuderia in fouten in de pits. Het gevolg was dat er geen enkel punt werd gescoord voor het klassement van de Fastest Pitstop Award, want de snelste pitstop van het team - een wissel van 2,71 seconden bij Carlos Sainz in de tweede ronde - belandde slechts op de twintigste plek in het dagklassement. Daardoor is McLaren juist weer een stuk dichterbij gekomen in de tussenstand. De in Woking gevestigde renstal eindigde in het dagklassement in Nederland op de derde en vierde plaats: de pitstop van Oscar Piastri in de vijftiende ronde duurde 2,27 seconden, de bandenwissel van teamgenoot Lando Norris in ronde 42 duurde exact even lang. De top-vijf van de Nederlandse Grand Prix wordt voltooid door Alpine, dat voor Esteban Ocons bandenwissel in ronde 10 2,43 seconden nodig had.

In het algemeen klassement heeft Red Bull Racing de voorsprong op Ferrari dus behoorlijk uitgebreid. Door de 31 punten in Zandvoort komt het team op een totaal van 364 punten, waarmee Ferrari op een marge van 98 punten wordt gezet. De Scuderia moet langzamerhand achterom kijken, want McLaren scoorde de meeste punten in Nederland. Daardoor komt het team nu op 194 punten, waarmee de achterstand op Ferrari is geslonken tot 72 punten.

Vijf snelste pitstops van de Grand Prix van Nederland

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Max Verstappen 2.01 61 2 Red Bull Max Verstappen 2.21 49 3 McLaren Oscar Piastri 2.27 15 4 McLaren Lando Norris 2.27 42 5 Alpine Esteban Ocon 2.43 10