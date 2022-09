Red Bull houdt Verstappen in bubbel tijdens F1 Zandvoort

Max Verstappen verschijnt dit jaar in een geheel andere situatie aan de start van zijn thuisrace, de Grand Prix van Nederland. Vorig jaar was hij met Lewis Hamilton verwikkeld in een felle strijd om de wereldtitel en door de race op Circuit Zandvoort te winnen, nam hij destijds de leiding over in het kampioenschap. Hoe anders staat het er dit jaar voor. Verstappen heeft na de GP van België een voorsprong van 93 punten op naaste achtervolger en teamgenoot Sergio Perez, terwijl Charles Leclerc op 98 punten staat. De spanning in het kampioenschap lijkt met nog acht races te gaan ver te zoeken en dus zou Verstappen op papier iets relaxter aan de start van zijn thuisrace kunnen verschijnen om meer van de sfeer te kunnen genieten.

Toch is dat een risico wat men bij Red Bull Racing niet wil nemen, zegt teambaas Christian Horner. "Ik denk dat je de druk erop moet houden. Zodra dat verdwijnt, begin je fouten te maken", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com of Verstappen dit jaar meer van zijn thuisrace kan genieten. "We gaan Zandvoort met precies dezelfde discipline benaderen als iedere andere race dit jaar en in vergelijking met een standaard GP-weekend zijn er geen extra activiteiten voor Max. Natuurlijk gaat er rond het circuit veel om hem te doen zijn, maar we gaan proberen om hem in een bubbel binnen het team te houden en om de verwachtingen te temperen. En natuurlijk gaat er veel van Max verwacht worden omdat hij terugkeert als wereldkampioen met startnummer 1 op zijn auto. We zagen de sfeer vorig jaar en ik denk dat er dit jaar nog een schepje bovenop gaat."

Bij aanvang van het F1-weekend in Zandvoort heeft Verstappen uitstekende papieren om zich dit jaar te verzekeren van zijn tweede opeenvolgende wereldtitel. Zijn voorsprong is riant en bovendien lijkt hij in de beste vorm van het jaar te verkeren, nadat hij zowel in Hongarije als België vanaf de tiende startpositie of lager wist te winnen. Horner concludeert dan ook dat Verstappen dit jaar op een nog hoger niveau acteert dan vorig jaar, toen hij zijn eerste titel in de wacht sleepte. "Ik denk dat Max sinds het winnen van de wereldtitel vorig jaar nog een stap heeft gezet. Het heeft hem op vele manieren bevrijd en hij rijdt nu op een ongelofelijk niveau. Gezien zijn leeftijd en ervaring is dat denk ik precies wat we nu zien: een coureur die compleet één is met zijn auto en die in de bloei van zijn carrière zit."

Video: F1-karavaan arriveert op Circuit Zandvoort voor GP van Nederland