Red Bull Racing meldde zich in Monte Carlo nog bovenaan de lijst van snelste pitstops, maar moest deze eer in de Grand Prix van Azerbeidzjan aan Alpine laten. Het verschil was wel minimaal. Fernando Alonso werd in de achttiende ronde van nieuwe harde banden voorzien. Alpine werkte die bandenwissel in 2,74 seconden af. Vijftien ronden later kwam Max Verstappen binnen voor zijn tweede stop. Red Bull is altijd snel geweest met pitstops, maar bleef nu steken op een tijd van 2,77 seconden. Zeker geen tijd waar de renstal zich voor hoeft te schamen.

Achter Alpine en Red Bull was het Mercedes dat George Russell in 2,83 seconden verder hielp. Dat gebeurde overigens al in de negende omloop. Aston Martin dook met Sebastian Vettel naar de top tien in de einduitslag van de race, maar vindt zichzelf op de vierde plek terug in de pitstoplijst. In ronde negen werd de Duitser in 2,86 seconden weer op pad gestuurd. Op de vijfde plaats is het wederom Russell, dit keer werkte Mercedes in 2,89 seconden de bandenwissel af. Daarachter waren het Lewis Hamilton (3,24 seconden), Valtteri Bottas (3,28 seconden), Daniel Ricciardo (3,51 seconden), Kevin Magnussen (3,53 seconden). Verstappen completeert de top tien die in ronde achttien in 3,59 seconden werd geholpen.

In het klassement van de Fastest Pitstop Award heeft Red Bull het stokje overgenomen van McLaren. Met 204 punten heeft het team uit Milton Keynes een nipte voorsprong genomen op de mannen uit Woking. Ferrari meldt zich op P3 met 113 punten, gevolgd door Alpine met 84 stuks en Mercedes met 58.

De snelste bandenwissel is nog steeds in handen van Ferrari. Zij gaven Charles Leclerc tijdens de Spaanse Grand Prix in 2,23 seconden vers rubber. In Australië was Red Bull in 2,27 seconden klaar met Sergio Perez. Dezelfde tijd noteerde McLaren bij Lando Norris in Italië. Op de plekken vier en vijf vinden we weer de naam van Perez. Verstappen vinden we in het algemeen klassement voor het eerst terug op de negende plek. In Italië kostte een bandenwissel bij hem 2,34 seconden.

De vijf snelste pitstops van de GP van Azerbeidzjan

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Alpine Fernando Alonso 2.74 18 2 Red Bull Max Verstappen 2.77 33 3 Mercedes George Russell 2.83 9 4 Aston Martin Sebastian Vettel 2.86 9 5 Mercedes George Russell 2.89 33