Een heuse sterrencast is door Red Bull Racing opgetrommeld. Niet alleen teambaas Christian Horner en coureur Sergio Perez schitteren in de video, ook onder andere een aantal Elvis-spelers, The Blue Man Group en offroad-rijder Bryce Menzies spelen mee in de video.

In het begin zien we een scène die in de verte iets weg heeft van de film The Hangover. Perez staat met een stuurtje van de RB7 - de F1-wagen die gebruikt is in de video - en verschuilt deze als Horner de lift in stapt. Daarna zien we de Mexicaan het in de woestijn opnemen tegen Menzies. Laatstgenoemde maakt in de race gebruik van zijn truck waarmee hij meerdere malen offroad-kampioen is geworden. Na een 'spannende strijd' lukt het Perez om de overwinning naar zich toe te trekken.

Later zien we beelden van de demorun die Perez eerder al gereden heeft over The Strip in de gokhoofdstad van de wereld. Ook zullen we tijdens de Grand Prix van Las Vegas in november deze straat veelvuldig in beeld zien, tijdens de race wordt er over dit stuk asfalt gereden. Hier doet ook goochelaar Mat Franco zijn intrede in de film. Na een eerste truc tovert de bekende magiër de RB7 onder de Mexicaanse rijder vandaan, waarna het even niet duidelijk is voor Perez waar de snelle bolide zich bevindt. Uiteindelijk zien we dat door die truc de RB7 op het dak van het casino te vinden is. In de lift, waar Perez aan zijn teambaas Horner het verhaal van de avond daarvoor vertelt, komt Horner met het bericht dat hij altijd weet waar de auto is. Het is nu aan Perez om de wagen van het dak te krijgen. In het eindshot zien we een nee-schuddende Perez naar zijn auto op het dak van het casino kijken.

