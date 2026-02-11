Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-wintertest Bahrein live: Norris neemt snelste tijd over van Verstappen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Norris neemt snelste tijd over van Verstappen

Hamilton kritisch: "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hamilton kritisch: "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen"

Rekent Mercedes op een FIA-ingreep? "Tot vrijdag dacht ik nog dat er niks speelde"

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Rekent Mercedes op een FIA-ingreep? "Tot vrijdag dacht ik nog dat er niks speelde"

Red Bull maakt indruk op Toto Wolff: "Auto en power unit de referentie"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Red Bull maakt indruk op Toto Wolff: "Auto en power unit de referentie"

Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"

Formule 1
Formule 1
Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"

Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Red Bull maakt indruk op Toto Wolff: "Auto en power unit de referentie"

Toto Wolff vindt momenteel niet zijn eigen Mercedes, maar Red Bull Racing de referentie in de Formule 1. De Oostenrijkse teambaas is vooral verwonderd over hoe Red Bull het elektrische vermogen kan inzetten.

Bjorn Smit Ronald Vording
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Op de eerste dag van de Formule 1-wintertest in Bahrein is nog onduidelijk hoe de pikorde eruit gaat zien. Afgaande op de shakedown in Barcelona valt in ieder geval op te maken dat Mercedes een betrouwbare en snelle indruk maakt, iets wat eveneens geldt voor Ferrari. Tegelijkertijd heeft ook Red Bull Racing veel kilometers kunnen maken in Spanje.

Hoe de Oostenrijkse renstal er qua snelheid voor staat, is op basis van de privétest nog niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk geworden dat de nieuwe krachtbron, die door Red Bull Ford Powertrains is ontwikkeld, weinig te maken heeft gehad met kinderziektes. De betrouwbaarheid lijkt tot dusver prima in orde, wat al een prestatie op zich is voor een debuterende motorfabrikant.

Meer over Red Bull:

Onder meer George Russell, Zak Brown en James Vowles hebben al laten weten positief verrast te zijn over hoe de krachtbron van Red Bull zich staande heeft gehouden. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is tot nu toe onder de indruk. "Ik hoopte dat ze slechter zouden zijn dan ze daadwerkelijk zijn, want ze hebben heel goed werk geleverd. Op dit moment zou ik zeggen dat hun auto en power unit de referentie zijn", oordeelt hij op de eerste testdag in Bahrein. "En natuurlijk zit Max in de auto, dus dat is een sterke combinatie."

Max Verstappen heeft woensdagochtend de snelste tijd gereden in de eerste ochtendsessie van de wintertest in Sakhir. Toch is het niet zozeer de rondetijd waarmee de Nederlander en Red Bull indruk hebben gemaakt op Wolff, maar vooral hoe ze het elektrische vermogen kunnen inzetten. "Kijk naar hoe ze vandaag de energie gebruiken. Ze kunnen veel meer energie gebruiken op de rechte stukken dan alle anderen en dat doen ze tijdens opeenvolgende ronden", legt Wolff uit.

Toto Wolff ziet dat Red Bull het elektrisch vermogen beter inzet in Bahrein.

Toto Wolff ziet dat Red Bull het elektrisch vermogen beter inzet in Bahrein.

Foto door: Erik Junius

Wolff vindt het vooral knap dat Red Bull in langere runs structureel meer elektrisch vermogen kan gebruiken, wat ook de reden is dat hij de concurrent aanwijst als het referentiepunt. "In een enkele ronde hebben we het eerder gezien, maar nu hebben we gezien dat ze de energie in tien opeenvolgende ronden op dezelfde manier kunnen gebruiken", aldus Wolff. "Ik zou zeggen dat ze vandaag op de eerste officiële testdag, wat altijd met een voorbehoud is, de toon hebben gezet."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-wintertest Bahrein live: Norris neemt snelste tijd over van Verstappen

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Norris neemt snelste tijd over van Verstappen

Hamilton kritisch: "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Hamilton kritisch: "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen"

Rekent Mercedes op een FIA-ingreep? "Tot vrijdag dacht ik nog dat er niks speelde"

Formule 1
F1 Formule 1
McLaren launch
Rekent Mercedes op een FIA-ingreep? "Tot vrijdag dacht ik nog dat er niks speelde"

Red Bull maakt indruk op Toto Wolff: "Auto en power unit de referentie"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Red Bull maakt indruk op Toto Wolff: "Auto en power unit de referentie"
Vorig artikel Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Mir ziet MotoGP-rijdersmarkt 2027 vroeg bewegen: "Dat is riskant"

MotoGP
MotoGP
Mir ziet MotoGP-rijdersmarkt 2027 vroeg bewegen: "Dat is riskant"

Foto's: F1-auto's 2026 met definitieve livery in actie in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Foto's: F1-auto's 2026 met definitieve livery in actie in Bahrein

Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?
Meer van
Toto Wolff

Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Mercedes F1-presentatie 2026: waar en hoe laat live te volgen

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Mercedes F1-presentatie 2026: waar en hoe laat live te volgen
Meer van
Red Bull Racing

Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"

Formule 1
Formule 1
Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"

Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Nieuwe Viaplay-docu volgt Max Verstappen bij opzetten eigen raceteam

Formule 1
Formule 1
Nieuwe Viaplay-docu volgt Max Verstappen bij opzetten eigen raceteam