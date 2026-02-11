Red Bull maakt indruk op Toto Wolff: "Auto en power unit de referentie"
Toto Wolff vindt momenteel niet zijn eigen Mercedes, maar Red Bull Racing de referentie in de Formule 1. De Oostenrijkse teambaas is vooral verwonderd over hoe Red Bull het elektrische vermogen kan inzetten.
Op de eerste dag van de Formule 1-wintertest in Bahrein is nog onduidelijk hoe de pikorde eruit gaat zien. Afgaande op de shakedown in Barcelona valt in ieder geval op te maken dat Mercedes een betrouwbare en snelle indruk maakt, iets wat eveneens geldt voor Ferrari. Tegelijkertijd heeft ook Red Bull Racing veel kilometers kunnen maken in Spanje.
Hoe de Oostenrijkse renstal er qua snelheid voor staat, is op basis van de privétest nog niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk geworden dat de nieuwe krachtbron, die door Red Bull Ford Powertrains is ontwikkeld, weinig te maken heeft gehad met kinderziektes. De betrouwbaarheid lijkt tot dusver prima in orde, wat al een prestatie op zich is voor een debuterende motorfabrikant.
Onder meer George Russell, Zak Brown en James Vowles hebben al laten weten positief verrast te zijn over hoe de krachtbron van Red Bull zich staande heeft gehouden. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is tot nu toe onder de indruk. "Ik hoopte dat ze slechter zouden zijn dan ze daadwerkelijk zijn, want ze hebben heel goed werk geleverd. Op dit moment zou ik zeggen dat hun auto en power unit de referentie zijn", oordeelt hij op de eerste testdag in Bahrein. "En natuurlijk zit Max in de auto, dus dat is een sterke combinatie."
Max Verstappen heeft woensdagochtend de snelste tijd gereden in de eerste ochtendsessie van de wintertest in Sakhir. Toch is het niet zozeer de rondetijd waarmee de Nederlander en Red Bull indruk hebben gemaakt op Wolff, maar vooral hoe ze het elektrische vermogen kunnen inzetten. "Kijk naar hoe ze vandaag de energie gebruiken. Ze kunnen veel meer energie gebruiken op de rechte stukken dan alle anderen en dat doen ze tijdens opeenvolgende ronden", legt Wolff uit.
Toto Wolff ziet dat Red Bull het elektrisch vermogen beter inzet in Bahrein.
Wolff vindt het vooral knap dat Red Bull in langere runs structureel meer elektrisch vermogen kan gebruiken, wat ook de reden is dat hij de concurrent aanwijst als het referentiepunt. "In een enkele ronde hebben we het eerder gezien, maar nu hebben we gezien dat ze de energie in tien opeenvolgende ronden op dezelfde manier kunnen gebruiken", aldus Wolff. "Ik zou zeggen dat ze vandaag op de eerste officiële testdag, wat altijd met een voorbehoud is, de toon hebben gezet."
