Honda trok aan het einde van het Formule 1-seizoen 2021 formeel de stekker uit het project, maar bleef Red Bull Racing en AlphaTauri op technisch vlak ondersteunen via Honda Racing Corporation (HRC). De samenwerking kreeg uiting middels een klein HRC-logo op de engine cover, maar daar komt komend F1-weekend verandering in. Het Honda-logo keert terug op de auto's van Red Bull en AlphaTauri als gevolg van een uitgebreidere samenwerking tussen beide partijen. Naast het logo op de RB18 en AT03, wordt Red Bull Racing-coureur Sergio Perez ambassadeur van de Honda Racing School. Perez krijgt 27 november, een week na het einde van het seizoen, gezelschap van Max Verstappen, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda op een speciaal georganiseerde fandag van HRC.

"Honda heeft in de loop van de samenwerking aanzienlijk geïnvesteerd in hybride technologie", zegt Red Bull-chef Christian Horner. "Zij hebben hierdoor competitieve power units weten te leveren aan beide teams. Daar zijn we dankbaar voor. Ons gezamenlijke doel is om ook in de komende drie jaren dominante krachtbronnen te maken en zoveel mogelijk succes te boeken. Om de samenwerking te markeren, kijken we ernaar uit om vanaf Suzuka het Honda-logo weer op de auto te verwelkomen."

HRC-voorzitter Koji Watanabe voegt daaraan toe: "Het HRC-logo op de neus en het Honda-logo op de zijkant van de wagens van beide teams vertegenwoordigen de sterke band tussen Honda en Red Bull", aldus de Japanner. "Met de technische support van HRC ondersteunt Honda de uitdagingen om de snelste ter wereld te worden. We zijn in onze nopjes dat deze auto's onthuld worden tijdens de F1 Grand Prix van Japan, waar Honda als titelsponsor fungeert."

Watanabe maakte deel uit van een Honda-delegatie die in juli de Oostenrijkse Grand Prix bezocht. Hij zei daar dat F1 vanaf 2026 geen gesloten deur is voor het Japanse merk, dit gezien de plannen voor de volgende generatie krachtbronnen. Het is bekend dat Red Bull openstaat voor een technische samenwerking met een fabrikant van 2026, nadat gesprekken met Porsche spaak liepen.