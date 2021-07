Red Bull en Honda "geschokt en bedroefd" door racisme tegen Hamilton

De aanrijding tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen aan het begin van de Britse Grand Prix heeft flink wat teweeg gebracht. Vooral onder online uitingen van het team van Mercedes moest Hamilton het flink ontgelden. Op de diverse social media-kanalen waren tal van racistische uitingen te zien, geadresseerd aan de Britse wereldkampioen. De uitingen worden sterk bekritiseerd door de Formule 1, de FIA en het team van Mercedes zelf. In een gezamenlijk statement lieten de drie partijen maandagochtend weten dat ze de racistische reacties “sterk veroordelen” en dat de personen die de reacties plaatsen “niets te zoeken hebben” in de sport.

Ook Red Bull reageert

In navolging van de F1, de FIA en Mercedes hebben ook het team van Red Bull en motorleverancier Honda gereageerd op de racistische uitlatingen. Hoewel kopstukken van de Oostenrijkse renstal van mening zijn dat Hamilton zondag te licht is bestraft voor zijn aanvaring met Verstappen, is er met de racistische uitlatingen een duidelijke grens overschreden.

“We mogen op de baan dan wel elkaars rivalen zijn, maar we zijn wel verenigd tegen racisme. We veroordelen racistische uitlatingen gericht aan ons team, onze concurrenten en onze fans”, valt te lezen in een verklaring van Red Bull Racing.

“Als team zijn we verafschuwd en bedroefd door de racistische reacties die Lewis gisteren te verduren heeft gekregen op social media na zijn aanvaring met Max. Zoiets valt nooit goed te praten, het hoort absoluut niet thuis in onze sport. Zij die verantwoordelijk zijn moeten hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.”

Ook motorleverancier Honda heeft middels een verklaring gereageerd op de racistische uitlatingen: "Hoewel we enorm teleurgesteld zijn in de uitkomst van de Britse Grand Prix gisteren, is het schokkend en walgelijk om op social media al die racistische uitlatingen aan het adres van Lewis te zien. Als individu en als bedrijf, veroordeelt Honda elke vorm van racisme in onze sport en in de maatschappij in het geheel. Dit valt in geen enkel geval goed te praten."