Red Bull: Geen vrees voor topsnelheid Hamilton in Saudi-Arabië

Na de sprintrace in Brazilië had Max Verstappen nog 21 punten voorsprong op Lewis Hamilton. Laatstgenoemde heeft met twee dominante zeges in Sao Paulo en Qatar de spanning helemaal teruggebracht en staat met nog twee races nog maar 8 punten achter de Nederlander. De Mercedes-coureur wist in Qatar zelfs te winnen met een iets ouder motorblok, terwijl hij bij de komende race in Saudi-Arabië weer kan beschikken over de nieuwe krachtbron die hij in Brazilië voor het eerst gebruikte.

Op Interlagos was het verschil in topsnelheid tussen Hamilton en Verstappen opvallend groot. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen dus opnieuw de frissere motor gaat gebruiken, is men bij Red Bull Racing niet bang. “We hebben in Qatar gezien dat Hamiltons snelheidsvoordeel op de rechte stukken niet meer zo groot was en min of meer binnen het normale bereik zat. Dat komt doordat Mercedes na de strengere tests van de FIA zijn extreem flexibele achtervleugel niet meer heeft ingezet”, vertelde adviseur Helmut Marko aan F1-Insider. "Mercedes gebruikt de raketmotor van Brazilië opnieuw in Saudi-Arabië, maar het voordeel zal geen 0,4 seconde meer zijn omdat ze de achtervleugel niet meer kunnen laten zakken."

Vertrouwen in Verstappen op nieuw stratencircuit

De afgelopen weken is er veel te doen geweest om de achtervleugel van Mercedes, waarvan het onderste dwarselement op hoge snelheid zou doorbuigen en de topsnelheid zou verhogen. In Qatar voerde de FIA daarom strengere belastingtests uit op de achtervleugel, maar die doorstond het team. Volgens Marko dus omdat Mercedes een andere achtervleugel heeft gebruikt, die minder doorbuigt en dus ook geen voordeel oplevert qua topsnelheid.

Een andere factor waar Marko op lijkt te rekenen tijdens de GP van Saudi-Arabië, zijn de kwaliteiten van Max Verstappen. Het Jeddah Corniche Circuit is een stratencircuit en op dergelijke circuits heeft de WK-leider dit jaar uitstekend gepresteerd. Dat geeft Marko veel vertrouwen voor de laatste race op een stratencircuit in 2021. “We vertrouwen op de kracht van Max op stratencircuits. In Monaco heeft hij gewonnen en in Baku domineerde hij voordat de band het buiten zijn schuld begaf. Ik denk dat de coureur in Saudi-Arabië opnieuw het verschil kan maken.”