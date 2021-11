Red Bull Racing verwacht goede auto te hebben voor races

Lewis Hamilton was duidelijk de snelste in de kwalificatie in Brazilië. De Mercedes-coureur liet nummer twee Max Verstappen ruim 0,4 seconde achter zich en veroverde zodoende overtuigend de eerste startplek voor de sprintrace, die zaterdag wordt verreden. Volgens Red Bull is ongeveer de helft van dat verschil te verklaren door de gloednieuwe verbrandingsmotor die Mercedes voor dit weekend in de W12 van Hamilton heeft geïnstalleerd. Als gevolg van die motorwissel wordt de zevenvoudig wereldkampioen voor de Grand Prix van zondag wel vijf plaatsen achteruit gezet op de startopstelling.

Een paar uur na de sessie werd duidelijk dat Hamilton mogelijk ook een illegaal voordeel had tijdens de kwalificatie in Sao Paulo. De opening in zijn achtervleugel zou te groot zijn geweest op het moment dat hij DRS had geactiveerd, hetgeen een hogere topsnelheid oplevert. De stewards hebben dat in onderzoek en buigen zich zaterdagochtend (lokale tijd) verder over de zaak, waarbij Hamilton moet vrezen voor diskwalificatie. Ook Verstappen moet zich melden bij de stewards, omdat hij na de kwalificatie de achtervleugel van Hamilton heeft aangeraakt in parc fermé. De stewards behandelen ook dat voorval zaterdagochtend.

Al ruim voor de ontstane commotie over de achtervleugel van Hamilton sprak Christian Horner met Sky Sports. De Red Bull-teambaas gaf in gesprek met de Britse televisiezender aan de races van zaterdag en zondag met vertrouwen in te gaan, ondanks het grote verschil in de kwalificatie. “In de vrije training zag Lewis er al ontzettend sterk uit. Die nieuwe motor geeft hem uiteraard wat extra vermogen. De tweede plek was voor ons denk ik het beste waarop we konden hopen, dus we kunnen leven met dit resultaat”, sprak Horner.

“Ik denk dat we een goede wagen voor de race hebben. Gedurende het weekend wordt het veel warmer. Tijdens de kwalificatie was het nog vrij koel, maar laten we de race van zaterdag afwachten”, vervolgde Horner. Hij denkt dat de banden in het vervolg van dit weekend een belangrijke rol gaan spelen. Verstappen had in Q3 last van oververhitting in de voorbanden, wat hem naar eigen zeggen tijd heeft gekost. Horner maakt zich desondanks geen zorgen, gezien het voorspelde warmere weer. “We hebben het over de voorbanden gehad, maar in de sprintrace en vooral in de race van zondag gaat het waarschijnlijk meer over de achterbanden. Ik denk dat we een prima auto voor de race hebben, dus we zullen zien”, besloot Horner.

