Red Bull verwacht in 2020 zonder extra motorwissels af te kunnen

Het team van Red Bull wil dit jaar met Max Verstappen een gooi doen naar de wereldtitel. Een gridstraf voor het nemen van een extra power unit kan daardoor extra pijn doen. De renstal uit Milton Keynes verwacht dat de betrouwbaarheid van de Honda-krachtbron dit jaar echter goed genoeg is om dit vermijden, al zou het wel kunnen dat er een vierde motor wordt genomen als dit een significante verbetering in de performance oplevert.

“We zijn op het moment niet van plan om een vierde motor in te zetten. Het plan is om met drie motoren het einde te halen”, laat Horner in Barcelona aan onder andere Motorsport.com weten. ”Als het uiteindelijk 21 races worden [wanneer de Grand Prix van China later in het jaar niet kan worden ingehaald] dan zou ons leven er natuurlijk iets makkelijker op worden.” Ook al is de levensduur van de motor in theorie lang genoeg, in de praktijk kan er altijd wat misgaan. Zo kan er ook een extra power unit nodig zijn in het geval van een zware crash. Horner benadrukt dat het nemen van een gridstraf geen complete ramp hoeft te zijn. “Mocht het zo zijn dat we wel een vierde motor moeten nemen, dan kun je de impact beperken door de straf op de juiste plek te nemen”, weet hij.

Horner lijkt zo ook de optie open te laten voor een vierde motor, als daarmee de prestaties er beduidend op vooruit zouden gaan. Het zou dan gaan om een extra update van de kant van Honda, naast de verbeteringen die sowieso met elke nieuwe motor komen. “We zouden in alle gevallen de voorkeur geven aan meer performance”, aldus de Brit, die tevreden is over hoe de Honda-motor tot dusver presteert achterin de RB16. “Wat we op het circuit zien komt perfect overeen met wat we op de testbank zagen. Dus dat is bemoedigend." Om daarbij de bekende kanttekening te plaatsen: “Het is makkelijk om je mee te laten slepen door de tijdenlijsten, vooral zo vroeg in het testwerk. Ik weet zeker dat we nog wel de nodige verschuivingen gaan zien voordat we naar Melbourne gaan.”

AlphaTauri, dat de afgelopen seizoenen op motorisch vlak als proefkonijn diende voor Red Bull, gaat er eveneens vanuit het seizoen met drie motoren te kunnen doen. “Tot dusver lijkt het niet nodig, want de runs op de testbank zijn allemaal behoorlijk goed verlopen”, antwoordt teambaas Franz Tost op de vraag of het team dit jaar gridstraffen moet incasseren om Honda te helpen met het ontwikkelen van de motor. “De betrouwbaarheid lijkt goed en verder zien we het nog wel. Het draait niet alleen om het vinden van meer performance. Je moet ook kijken naar wat je ermee verliest als je achteraan moet beginnen. Tot op heden staat het niet op het programma.”

Met medewerking van Ronald Vording en Oleg Karpov

Video: Verstappen in actie met de RB16 op Silverstone