Eind 2021 trok Honda zich officieel terug uit de Formule 1, waarna Red Bull Racing besloot een eigen motorentak op te richten, genaamd: Red Bull Powertrains. De Japanse fabrikant bleef wel verbonden aan het F1-team door technische ondersteuning te verlenen op het gebied van de power unit. In feite veranderde er weinig aan de samenwerking die liep, behalve dat de naam Honda niet meer prominent op de bolide werd geplakt. Momenteel staat het logo van de Honda Racing Corporation (HRC) op de engine cover van de RB18 en de AT03 van AlphaTauri. Red Bull sleepte voor de start van het huidige seizoen Oracle als nieuwe titelsponsor binnen. Met Red Bull Powertrains heeft de formatie al sterke prestaties neergezet. Afgelopen weekend won Max Verstappen na een sterke inhaalrace vanaf P10 de Hongaarse Grand Prix en pakte daarmee zijn achtste zege van het huidige seizoen. Red Bull heeft in beide kampioenschappen momenteel de touwtjes stevig in handen.

De huidige samenwerking tussen beide partijen liep in eerste instantie eind 2023 af, maar wegens het huidige succes komen daar nog twee jaren bij. Hoewel het al vast stond dat de power units tot en met in ieder geval 2025 uit Japan zouden komen, is nu bekendgemaakt dat ook de technische ondersteuning in de fabriek en op het circuit tot eind dat seizoen uit Asaka komt. Na dat seizoen worden nieuwe reglementen met betrekking tot de power unit van kracht en slaat Red Bull hoogstwaarschijnlijk de handen ineen met Porsche. De kans is aannemelijk dat de intellectuele eigendommen vanaf 2026 wel bij Honda blijven, dit omdat het merk niet wil dat deze in handen vallen van de Volkswagen Group.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko is blij met de verlengde deal: “We danken Honda voor hun positieve reactie op onze samenwerking. We zijn blij ons partnership in F1 met de power units geleverd door Honda voort te zetten tot eind 2025. We hebben tot op heden een succesvolle relatie gekend, met de winst van de rijderstitel in 2021 en de huidige leiding in beide kampioenschappen Het is ons doel om de twee 2022-titels veilig te stellen.” Teambaas Christian Horner vult aan: “De samenwerking van Red Bull met Honda is ongelofelijk succesvol geweest. We zijn blij dat we doorgaan tot het einde van de huidige FIA-motorenreglementen in 2025.”

Koji Watanabe, Head of Corporate Communications Supervisory Unit, Honda Motor Co., Ltd. en President van Honda Racing Corporation: “We hebben besloten Red Bull Power Trains in de Formule 1 te blijven steunen via HRC, na het verzoek van Red Bull om de huidige overeenkomst te verlengen. We willen onze betrokkenheid in de koningsklasse van de autosport gebruiken om onze technologie en personeelsleden te ontwikkelen.”

Achter de schermen bij Red Bull bereidt men zich momenteel op de veranderingen in 2026. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de mannen uit Milton Keynes opnieuw een kopstuk van Mercedes aan zich hebben weten te binden. Phil Prew, die tot voor kort als chief engineer werkte bij Mercedes, voegt zich bij de renstal van Verstappen en Sergio Perez.