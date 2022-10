Jarenlang heeft Red Bull Racing al een pitcrew die op consistente basis de snelste pitstop van de race kan afleveren. Sinds 2018 heeft de formatie vier keer op rij het eindklassement van de Fastest Pitstop Award te winnen en voor de start van de Grand Prix van Singapore ging het team ook in de editie van 2022 alweer fier aan de leiding. In de Aziatische stadstaat is Red Bull er weer in geslaagd om die voorsprong op naaste achtervolger McLaren iets uit te breiden.

Op het Marina Bay Street Circuit werden in totaal 21 pitstops gemaakt tijdens de Singaporese GP en niet voor het eerst dit seizoen leverde Red Bull de snelste af. In een weekend waarin supersnelle pitstops uitbleven, had het team in ronde 35 2,46 seconden nodig om Max Verstappen van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee troefde de Oostenrijkse renstal concurrent Mercedes nipt af. Zij leverden namelijk twee bijna identieke pitstops af bij George Russell: in ronde 35 was er 2,49 seconden voor nodig, zestien ronden later duurde de bandenwissel 0,01 seconde langer. Ook voor Aston Martin was er op twee fronten een goed resultaat: Lance Stroll en Sebastian Vettel scoorden allebei punten en hun pitstops waren de vierde en vijfde snelste van de dag.

In het klassement van de Fastest Pitstop Award heeft Red Bull nu 444 punten verzameld. De voorsprong op McLaren bedraagt 123 punten, terwijl er in de resterende vijf races nog maximaal 220 punten verdiend kunnen worden. Dat betekent dat Red Bull de award op zijn vroegst bij de Amerikaanse GP kan veiligstellen. Ferrari staat derde in het klassement met 212 punten, maar is zodoende dus al geen kanshebber meer voor de prijs.

De vijf snelste pitstops van de GP van Singapore

Positie Team Coureur Tijd Ronde 1 Red Bull Racing Max Verstappen 2,46 seconden 35 2 Mercedes George Russell 2,49 seconden 35 3 Mercedes George Russell 2,50 seconden 51 4 Aston Martin Lance Stroll 2,56 seconden 35 5 Aston Martin Sebastian Vettel 2,65 seconden 34