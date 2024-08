Red Bull Racing, Schumachers Ferrari en V10-motoren: F1-actie in Assen

In totaal 95.000 toeschouwers hebben dit weekend kunnen genieten van de jaarlijkse Racing Day, het gratis evenement vol auto- en motorsport op het TT Circuit. Traditiegetrouw kregen de bezoekers een programma met uiteenlopende raceklassen voorgeschoteld, al mocht Formule 1-actie natuurlijk ook niet ontbreken. Net als twee jaar geleden waren David Coulthard en Red Bull Racing paraat om de broodnodige F1-demo's te verzorgen. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar werkte donderdagavond al de zogenaamde City Demo langs de Vaart in Assen af en trakteerde zaterdag en zondag op donuts. Hij deed het in de RB7, de Red Bull-auto waarmee Sebastian Vettel in 2011 de wereldtitel heeft gegrepen.

"Deze baan heeft een mooie flow met veel snelle bochten. Het is een beetje zoals Mugello", toonde Coulthard zich na het uitstappen enthousiast over het TT Circuit Assen. "Voor inhaalacties heb je nog wel enkele harde remzones nodig, maar verder denk ik dat de coureurs het geweldig zouden vinden om hier te rijden. Het is een snelle baan en een Grand Prix-auto komt op hoge snelheid pas echt tot leven." Organisator Lee van Dam toont zich andersom ook verhuld over de verrichtingen van de Red Bull-ambassadeur: "Doordat dit de 25ste editie van de Racing Day was, wilde Red Bull in eerste instantie met twee auto's en twee coureurs komen. Uiteindelijk viel dat niet te realiseren, maar Coulthard is een geweldig uithangbord voor ons evenement. Hij is erg toegankelijk voor de fans, de demoruns waren mooi en het geluid is voor de fans ook belangrijk."

Schumachers Ferrari, Toro Rosso en het geluid van de tweezitter

Coulthard tekende met Red Bull Racing niet voor de enige Formule 1-actie van het weekend. Zo konden toeschouwers in de Drentse hoofdstad ook genieten van de Toro Rosso STR1, voorzien van een V10-motor en bestuurd door Ingo Gerstl. De Oostenrijker wist vorig jaar het ronderecord op het TT Circuit Assen zelfs aan te scherpen. "Hij was donderdag ook bij die City Demo en dat hebben ze langs de Vaart wel geweten met die tien-cilinder...", lacht Van Dam.

Eveneens voorzien van een V10-motor is de Ferrari 310B, de auto waarmee Michael Schumacher in 1997 de Grand Prix van Monaco wist te winnen. De bolide met een waarde van zo'n negen miljoen euro is tegenwoordig in handen van de 80-jarige Duitser Erich Zech, die zelf ook achter het stuur kroop. Race-ervaring had hij tot twee jaar geleden niet, maar met allerlei track days heeft hij zelfs het besturen van deze prachtige Ferrari onder de knie gekregen. "Doordat hij wist dat hij hier zou komen, heeft hij zelfs de Hungaroring voor een dag afgehuurd om zich samen met Gerstl helemaal voor te bereiden", legt Van Dam uit. Zech reed overigens ook met een replica Schumacher-helm op zijn hoofd, waardoor de combinatie van auto en helm sterk aan vervlogen tijden deed denken - alleen dat de Marlboro-reclame moest worden afgeplakt, verraadde dat we tegenwoordig in andere tijden leven.

Waar de Formule 1-auto's volop geluid produceerden, gold dat nog meer voor de A1GP-tweezitters van MP Motorsport. Jeroen Bleekemolen, Tom Coronel en Richard Verschoor mochten gelukkigen meenemen voor rondjes over het Drentse asfaltlint. "Het blijft geweldig hoeveel geluid dat ding maakt", toonde de Formule 2-coureur zich enthousiast. Hij en Coronel, die eerder dit weekend nog op de Nürburgring te vinden was, maakten er een soort sport van om zoveel mogelijk rubber neer te leggen en de auto zo dwars mogelijk te krijgen bij het wegrijden in de pitstraat.

Klassen zoals de Porsche Carrera Cup Benelux, de Supercar Challenge en de Superkarts met een bijzonder groot deelnemersveld (inclusief Allard Kalff en Emily de Heus) leverden close racing op en dus spreekt de organisatie al met al van een geslaagde jubileumeditie, Racing Day nummer 25. "Het is allemaal goed verlopen. Na afloop stokte het nog een beetje op de parkeerplaats, maar we zijn erg tevreden. Het was bijzonder druk, het programma was naar wens en met Red Bull Racing liep het ook allemaal erg fijn." Organisator LDP maakt bovendien duidelijk dat het verhaal nog niet eindigt met de jubileumeditie van dit jaar: "Het contract met onze partner Jack's loopt door, waardoor we in 2025 graag zo doorgaan. Het is een succesvol evenement en dat zetten we graag voort."

