Red Bull Racing met Coulthard naar Jack’s Racing Day in Assen

Voormalig Formule 1-coureur Coulthard is nog altijd nauw verbonden aan Red Bull Racing. De Schotse rijder reed van 2005 tot en met 2008 vier seizoenen voor het energiedrankenmerk en doet sindsdien regelmatig demonstraties voor het team. Van Dubai tot New York en nu dus weer in Assen. Bijna tien jaar geleden was Coulthard ook al te gast in Assen, toen scheurde hij door de straten van de Drentse hoofdstad. Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus doet Coulthard een demonstratie met de Red Bull RB7, de wagen waar Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen mee werd.

De organisatie van de Jack’s Racing Day is trots dat Red Bull weer naar Assen komt. In 2012 kwam de NASCAR-wagen van het merk al naar het TT Circuit, een jaar later werd de eerste F1-demonstratie gehouden. Na Coulthard kwamen Sébastien Buemi en Jean-Eric Vergne in 2014 naar Assen voordat Max Verstappen het publiek in 2015 in vervoering bracht met de Toro Rosso F1-wagen.

Naast de demonstraties staat er een volwaardig raceprogramma op de planning tijdens Jack’s Racing Day met onder meer de Porsche Carrera Cup Benelux, de Supercar Challenge, de Ford Fiesta Cup en de Mazda MX5-Cup.

Toegang tot het evenement is gratis. Tickets zijn verkrijgbaar via deze website.