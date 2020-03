Red Bull erkent: Volgende Honda-deal niet volledig in eigen hand

Eind vorig jaar werd bekend dat Red Bull en Honda de samenwerking met één jaar hebben verlengd tot eind 2021. Honda-baas Masashi Yamamoto liet tijdens de wintertests in Barcelona aan Motorsport.com weten dat de gesprekken voor 2022 en verder reeds onderweg zijn. Hij gaf daarbij aan dat Honda bij de beslissing om langer actief te blijven in de koningsklasse rekening moet houden met de bredere ontwikkelingen in de auto-industrie. Yamamoto doelde hiermee op het feit dat de zogenaamde ‘elektrificatie’ veel investeringen met zich meebrengt. Honda moet dus bekijken of het Formule 1-project straks nog wel in het totaalplaatje van het concern past.

Red Bull hoopt in elk geval langer verder te kunnen met Honda, na een positief begin in 2019. Vorig jaar scoorde de renstal van Max Verstappen in de eerste race gelijk een podiumplaats, waarna er later in het seizoen nog drie overwinningen en twee pole-positions volgden. “We hebben pas recentelijk het contract verlengd tot eind 2021, maar natuurlijk kijken we ook al met één oog naar de toekomst”, reageert Horner op de vraag van Motorsport.com hoe belangrijk het is voor het team om voor de langere termijn snel duidelijkheid te hebben over de motor. “We hebben een geweldige relatie met Honda en die band wordt de komende twee jaar alleen maar sterker. En we vinden het belangrijk dat we die relatie verder blijven ontwikkelen.”

Hoe goed de resultaten van Red Bull-Honda in de komende seizoenen ook mogen zijn, de Japanse fabrikant zal het besluit over 2022 en verder dus deels baseren op wat er buiten de circuits gebeurt. “Waar we geen invloed op hebben, is wat er in de auto-industrie gebeurt”, erkent Horner. “Maar in dat opzicht staat elke motorfabrikant die op dit moment in de Formule 1 actief is voor bepaalde uitdagingen.” De Brit meent dan ook dat de sport meer maatregelen moet nemen om het voor de motorleveranciers interessant te houden. Zoals bekend liggen er vooral aan de kostenkant nog wel kansen, waaronder de introductie van standaardonderdelen. Horner: “Ik denk dat het stabiel houden en onder controle houden van de kosten enorm belangrijk is. We hebben dat voor volgend jaar voor het chassis al geregeld, maar aan de kant van de motor moet het nog gebeuren. Ik denk dat het onder controle houden van de kosten een belangrijke factor is voor elke fabrikant.”

