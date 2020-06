Horner over budgetplafond: "We kunnen er mee leven"

Het maximaal te besteden bedrag dat volgend seizoen uitgegeven mag worden is 145 miljoen dollar, in de jaren daarna wordt het verder verlaagd naar uiteindelijk 130 miljoen dollar. Dat is flink lager dan de 175 miljoen dollar waar de teams het voor de coronacrisis over eens waren.

Die crisis zorgde echter voor een nieuwe realiteit en polarisatie. De kleinere teams zagen hun voortbestaan in het geding komen en wilden een lager bedrag, maar de drie grote teams Mercedes, Ferrari en Red Bull waren juist tegen een nog lager budget, omdat zij er het meeste bij te verliezen hadden.

Teambaas Christian Horner hekelt in zijn jongste Red Bull-column het opportunisme van sommige andere teams tijdens de onderhandelingen. “Er is veel discussie geweest en er zijn wat extreme ideeën ter tafel gekomen. Op sommige vlakken was er opportunisme, maar de teams hebben in de meeste gevallen water bij de wijn gedaan en overeenstemming bereikt. We hebben nu een set regels waarmee we kunnen leven, maar er moet nog wel wat worden gesleuteld.”

Dat sleutelen zit ‘m volgens Horner vooal in de controle op de uitgaven. “Financiële regulering is compleet nieuw in de Formule 1. Het is vreselijk moeilijk om dat allemaal goed in de gaten te houden en alle teams gelijk te behandelen.” De Formule 1 heeft inmiddels de FIA’s Ethics and Compliance Hotline geopend, een ‘kliklijn’ waar verdachte transacties gemeld kunnen worden.

Het beperkte budget dat Red Bull vanaf volgend jaar heeft te besteden, zal waarschijnlijk leiden tot het verlies van banen, aldus Horner. “De nieuwe financiële regels hebben onvermijdelijk impact op de omvang van ons bedrijf. We zijn momenteel aan het bekijken hoe we onze organisatie zo moeten inrichten dat we aan de regels voldoen.”