Door hevige regenval en een stevige crash van Carlos Sainz werd de Grand Prix van Japan kort na de start stilgelegd. Omdat het water uit de hemel bleef komen duurde het lang voordat de boel weer in gang werd geschoten. Uiteindelijk gebeurde dat, maar leek het erop dat er halve punten zouden worden uitgedeeld bij de finish. Een overwinning van Max Verstappen was dan niet voldoende om zijn tweede titel veilig te stellen. Daarvoor had de Nederlander ook nog de snelste raceronde nodig en moest teamgenoot Sergio Perez tweede worden. Dat laatste gebeurde na een tijdstraf voor Charles Leclerc, maar de snelste ronde pakte Verstappen niet.

Plots maakte de FIA bekend dat Verstappen wel wereldkampioen was geworden, maar Christian Horner, teambaas bij Red Bull Racing, kon het niet geloven. "Wij dachten in eerste instantie dat er geen volle punten zouden worden uitgedeeld en dus dat we een punt tekort kwamen, maar dit overtreft echt alles", trapt een trotse Horner af bij Sky Sports. "Max is op dit moment ontzettend dominant. Als team hebben we nu ook veertien zeges in de tas dit seizoen en dat is voor ons als formatie een record. Begin dit jaar kenden we een paar lastige wedstrijden, maar Max en het team hebben alles naar een hoger niveau getild. Ik ben ontzettend trots op hem en de rest. In Milton Keynes is er door iedereen onder druk hard gewerkt. Het winnen van de titel is heel speciaal."

Samenwerking met Honda

Het maakt het verhaal perfect voor Red Bull. Vanwege hun nauwe samenwerking met Honda was het circuit van Suzuka de ideale plek om het wereldkampioenschap te winnen. "Wat een script!", vervolgt de Britse chef. "Het is echt speciaal om hier in Japan samen met Honda te winnen." Ook krijgt Sergio Perez een pluim voor zijn race. "Charles maakte dus die fout aan het einde, waarvoor hij nog een straf kreeg. Checo heeft echt geweldig werk geleverd. Iedereen heeft dat gedaan. Max is sinds zijn eerste titel ook echt gegroeid. De manier waarop hij rijdt en opereert is fenomenaal. Alle respect voor hem. Hij verdient dit kampioenschap."

Horner is trots: "Het gaat erom dat je een team bent en naar een doel werkt. Dat is wat we vandaag hebben gedaan. Het is iets waar we ontzettend trots op zijn. Het is ook geweldig voor Honda. Wij zijn ontzettend dankbaar voor hun support. Niet alleen in voorgaande jaren, maar ook dit seizoen. Ze hebben het ontzettend goed gedaan. Dit is alleen onverwachts. We hadden niet meer verwacht nog de benodigde punten te scoren, maar dit is fantastisch."

De eerste titel is binnen, maar de strijd om het constructeurskampioenschap is nog niet voorbij. De renstal heeft in Japan wel weer een goede stap gezet, dat geldt ook voor Perez. Die staat nu op gelijke hoogte met Leclerc. "Checo heeft een geweldig jaar", aldus Horner. "Hij won al in Singapore en staat nu tweede. Het doel is om hem daar te houden. Een van onze grootste doelen is natuurlijk het winnen van de titel bij de constructeurs na acht lange jaren." Op de vraag hoe deze titel voelt in vergelijking met vorig jaar, antwoordt Horner. "In ieder geval minder stressvol en controversieel. Max is echt gegroeid. Het winnen van zijn eerste titel heeft hem van veel druk verlost. Het dragen van racenummer 1 deed hij met veel trots. Hij heeft de titel perfect verdedigd."

