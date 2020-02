Red Bull Racing blijft met brandstof van ExxonMobil rijden

Red Bull maakt sinds 2017 gebruik van de producten van ExxonMobil, nadat het daarvoor brandstof geleverd kreeg door het Franse Total. De samenwerking verloopt tot volle tevredenheid van beide partijen en dus is besloten de bestaande overeenkomst met meerdere jaren te verlengen. ExxonMobil zal voor Red Bull aan nieuwe producten werken die de prestaties van de motor en versnellingsbak nog verder moeten verbeteren.

"We zijn erg blij dat de succesvolle samenwerking met ExxonMobil wordt voortgezet voor 2020 en daarna", reageert teambaas Christian Horner. "Over de afgelopen drie seizoenen heeft het werk van ExxonMobil en de nauwe samenwerking met onze engineers en motorleveranciers tot zeer positieve resultaten geleid. Elke nieuwe brandstof of olie die is geïntroduceerd, heeft voor betere prestaties gezorgd en dat heeft ons zonder meer geholpen om dichter bij onze doelen te komen. We kijken ernaar uit om nog meer vooruitgang te zien tijdens het vervolg van onze samenwerking."