Gesprekken over motorbevriezing geven Red Bull hoop op Honda-deal

Honda trekt eind 2021 de stekker uit het F1-project en dat zorgt ervoor dat Red Bull Racing en AlphaTauri in principe geen motor hebben voor 2022. De voorkeur van de Oostenrijkse energiedrankengigant gaat uit naar het in eigen beheer nemen van de Honda-motoren, maar in dat geval wil men vanaf 2022 wel een bevriezing van de motorontwikkeling. Renault en Ferrari waren in eerste instantie tegen dat idee, maar lijken daar nu wel mee in te willen stemmen als de introductie van de nieuwe krachtbronnen vervroegd wordt naar 2025.

Er speelt ook nog een andere vraag: komt er een vangnet waarmee fabrikanten toestemming krijgen om hun motor te ontwikkelen als zij een grote achterstand oplopen op de concurrentie? Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft aan dat het belangrijk is dat de teams hier nu al over nadenken. “Ik denk dat het beter is om het nu te overwegen. Wij proberen vooruit te denken, in plaats van te wachten op een situatie en op dat moment ineens als een malle gesprekken te voeren”, zei hij. “Ik denk dat het heel verantwoordelijk is om zo’n scenario te overwegen bij een bevriezing en om daarop voorbereid te zijn.”

Daar waar er eerst nog onzekerheid was bij Red Bull of de plannen door konden gaan, is er bij teambaas Christian Horner nu een positief geluid. Hij verwacht dat er binnenkort een besluit genomen kan worden. “Er zijn constructieve gesprekken gaande met Honda en de FIA en ik denk dat we dicht bij een oplossing zijn. De FIA overlegt ook met de andere teams. Ik denk dat iedereen wat betreft de bevriezing op één lijn zit. Het draait alleen om de vraag of er een vangnet moet zijn als een van de motorfabrikanten een grote achterstand oploopt? In dat geval kan het behoorlijk schadelijk zijn als je de prestaties voor drie jaar vastlegt.”

Ook Honda lijkt open te staan voor het idee dat Red Bull vanaf 2022 doorgaat met haar krachtbronnen. Volgens technisch hoofd Toyoharu Tanabe is het echter niet makkelijk om een overeenkomst te sluiten, wat deels te wijten is aan het feit dat de motor op twee verschillende plaatsen geproduceerd wordt. “In Milton Keynes ontwikkelen en produceren wij vooral het ERS-systeem, terwijl de verbrandingsmotor wordt ontwikkeld in het Japanse Sakura. Het is een zeer complexe situatie, vooral bij Honda F1. De gesprekken zijn gaande. We hebben nog geen overeenkomst, dus we zullen alle omstandigheden in ons project overwegen.”

