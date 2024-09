Red Bull ziet hoofdengineer naar rivaal McLaren verkassen

De leegloop bij Red Bull Racing houdt aan. Topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley kondigden eerder aan het team te verlaten, nu is ook hoofdstrateeg Will Courtenay op weg naar de uitgang. De Brit maakt de overstap naar uitgerekend rivaal McLaren, waar hij de rol van sportief directeur gaat vervullen. Dat maakte McLaren op dinsdag bekend middels een persbericht. Courtenay gaat als sportief directeur samenwerken met racedirecteur Randeep Singh.

"We zijn verheugd dat we Will mogen verwelkomen bij McLaren", vertelt een blije teambaas Andrea Stella in het bericht. "Zijn ervaring, professionaliteit en passie maken hem de ideale kandidaat om de functie van sportief directeur in F1 in te vullen. We zitten in een belangrijke fase van onze reis als team. We zijn ervan overtuigd dat hij een geweldige aanvulling is voor ons managementteam nu we ons richten op het blijven meedoen in het gevecht om overwinningen."

Het duurt nog wel even voordat Courtenay de deur bij Red Bull dichttrekt. Volgens de Oostenrijkse renstal blijft hij tot het einde van zijn huidige contract bij het team werken. "Na een lang en succesvol dienstverband - hij werkte hier al toen we nog Jaguar waren - zijn we teleurgesteld dat hij vertrekt, maar we wensen hem het beste in deze volgende stap. Will blijft onderdeel van het team tot het einde van zijn contract medio 2026", laat een woordvoerder aan Motorsport.com weten. De verwachting is dat McLaren gaat proberen om de nieuwe aanwinst eerder naar Woking te halen. Daar is dan wel medewerking van Red Bull voor nodig.

Courtenay is een van de oudgedienden bij Red Bull. De Brit werkte sinds 2005 bij Red Bull en diens voorganger Jaguar. Halverwege die periode maakte Courtenay promotie en werd hij hoofdstrateeg bij de renstal. In die hoedanigheid is hij veelvuldig aan de pitmuur te vinden, al is hij tijdens sommige races vanuit de fabriek in Milton Keynes betrokken. Samen met Hannah Schmitz maakt Courtenay de strategische keuzes voor Max Verstappen en Sergio Pérez.