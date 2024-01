Red Bull maakt presentatiedatum nieuwe F1-auto Verstappen en Perez bekend

Na het voor Red Bull Racing unieke Formule 1-seizoen 2023, met maar liefst 21 overwinningen en alleen een nederlaag in Singapore, ligt de focus inmiddels op de aanstaande campagne. Max Verstappen en Christian Horner hebben eerder laten optekenen dat het verbeteren van 2023 in ieder geval cijfermatig schier onmogelijk lijkt. "Er is natuurlijk altijd nog wel ruimte voor verbetering, die ruimte moet er ook altijd zijn, maar het wordt heel moeilijk om de verbetering in cijfers uit te drukken", liet de drievoudig wereldkampioen optekenen. Het komt onder meer doordat Verstappen verwacht dat de verschillen kleiner worden naarmate het technisch reglement langer stabiel blijft.

Verstappen verwacht dat andere teams met hun 2024-creaties dichter bij Red Bull zullen komen. De 2024-auto van Red Bull zal volgens de officiële lezing op 15 februari worden onthuld. In de praktijk is het echter zeer onwaarschijnlijk dat het kampioensteam dan al veel van de nieuwe auto prijsgeeft. Zo is het voor technische analyses van de Red Bull-bolide traditiegetrouw wachten op de eerste testdag in Bahrein, die dit jaar op 21 februari plaatsvindt. Zo toonde Red Bull Racing vorig jaar slechts een licht aangepaste show car tijdens de officiële presentatie in New York. Die dag stond vooral in het teken van een grootse aankondiging met Ford als de nieuwe motorpartner van Red Bull Powertrains vanaf 2026, het jaar dat het nieuwe motorreglement in de Formule 1 van kracht zal zijn.

De jaren ervoor combineerde Red Bull de onthulling van de auto steevast met een filmdag op het circuit van Silverstone, waarbij pottenkijkers steeds vakkundig buiten de deur werden gehouden. Actiebeelden op basis waarvan iets zinnigs van de nieuwe creatie te zeggen viel, werden doorgaans pas veel later in het seizoen vrijgegeven. Los van de collectieve wintertest in Bahrein krijgen alle F1-teams twee filmdagen per jaar toebedeeld, waarvan eentje meestal voor een zogenaamde shakedown wordt gebruikt. Op zo'n filmdag mag een team maximaal honderd kilometer met de nieuwe auto afleggen, hetgeen ook nog eens op speciale demobanden van Pirelli moet gebeuren.

Presentatiedata F1-bolides 2024