Bevestigd: Red Bull presenteert F1-auto voor 2020 op 12 februari

Met de RB16, zoals de nieuwe wagen heet, hoopt de renstal uit Milton Keynes dit jaar samen met Max Verstappen een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. Afgelopen jaar eindigde de 22-jarige Nederlander achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als derde in het kampioenschap, in wat het eerste seizoen van Red Bull met Honda als motorleverancier was. Na een 'opbouwjaar' in 2019 moet er in 2020 worden geoogst.

Net als voorgaande jaren houdt Red Bull deze winter geen fysieke presentatie, waarbij er een doek van de auto wordt getrokken. In plaats daarvan worden er op 12 februari alleen afbeeldingen van de nieuwste creatie van ontwerper Adrian Newey vrijgegeven. De laatste jaren was de auto op de eerste plaatjes voorzien van een tijdelijke camouflage-livery, om bepaalde aerodynamische details nog iets langer voor de concurrentie verborgen te houden. Aangezien er voor het Formule 1-seizoen 2020 echter nauwelijks iets in de technische regels is veranderd, belooft de RB16 in grote lijnen een voortborduursel te worden op de wagen waarmee Verstappen vorig jaar driemaal zegevierde in een Grand Prix.

Net als voorgaande jaren vindt op dezelfde dag als de onthulling ook de shakedown van de nieuwe auto plaats, op het circuit van Silverstone. De eerste keer dat de RB16 in het openbaar te zien is, zal precies één week later, op 19 februari, zijn. Dan begint op het circuit van Barcelona de eerste collectieve testsessie van 2020.

Wat zit er achter de contractverlenging van Max Verstappen?