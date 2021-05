Red Bull ontving honderden sollicitatiebrieven voor motorproject

De massale toeloop heeft alles te maken met de eigen motorenafdeling die Red Bull aan het opzetten is. Red Bull Powertrains moet vanaf eind dit jaar de Honda-motoren in eigen huis onderhouden en daarvoor is veel personeel nodig. Des te meer omdat Red Bull richting 2025 een eigen motor wil maken. Vorige maand maakte het team al bekend dat het Ben Hodgkinson van Mercedes had weten los te weken en donderdag kondigde Red Bull in een triomfantelijk persbericht de komst van nog eens vijf Mercedes-medewerkers aan.

Daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven, want Red Bull lijkt in trek bij technisch personeel. Het team ontving sinds het bekendmaakte een eigen motorenafdeling op te starten al sollicitatiebrieven en cv’s van zo’n 600 geïnteresseerden. "We zijn bijzonder gevleid door alle aanbiedingen die we hebben gekregen. We zijn gewoon met een leeg vel papier begonnen en hebben gekeken wat we precies nodig hebben. Daarbij is het heel belangrijk om de juiste mensen op de juiste plaatsen te krijgen. In dat opzicht zijn we erg blij dat we naast het talent van Honda nog meer fantastische mensen hebben aangetrokken", laat Horner in gesprek met Sky Sports F1 weten.

Met die laatste woorden duidt de Red Bull-teambaas logischerwijs op de aanwinsten vanuit Mercedes. Het energiedrankenmerk lijkt ook naast de baan te vechten met Mercedes, al vindt Horner het volslagen logisch dat zijn team juist daar shopt. "Ik denk dat het onvermijdelijk is. We zitten minder dan vijftig kilometer van Brixworth, waar Mercedes de motoren maakt. Die locatie hebben ze trouwens met een goede reden gekozen, in het Verenigd Koninkrijk loopt namelijk veel talent rond." Red Bull vist uit dezelfde vijver en dan zit je elkaar al snel in het vaarwater. "En uiteindelijk gaan mensen toch wel werken waar ze graag willen werken. Je kunt mensen niet dwingen. Als ons project attractief is en werknemers daar graag onderdeel van willen uitmaken, dan zijn ze meer dan welkom om mee te doen aan onze spannende reis."

Video: Wie heeft Red Bull precies binnengehaald? De Mercedes-aanwinsten besproken in een nieuwe F1-update