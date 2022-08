Het ideale scenario voor Red Bull en Porsche was om de samenwerking vanaf 2026 aan te kondigen tijdens de Oostenrijkse Grand Prix in Spielberg. Dat feest is zoals bekend niet doorgegaan en bij navraag werd er gewezen naar de FIA. Het nieuwe motorreglement was nog niet officieel vastgesteld en Red Bull en Porsche wilden niet voor de muziek aan lopen door met een eigen aankondiging te komen. Het zou de onderhandelingspositie om zeep helpen, waardoor wachten logisch leek.

Tijdens de zomerstop heeft de FIA World Motor Sport Council het motorreglement alsnog afgehamerd, waardoor de weg vrij was. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleek het echter niet Porsche maar Audi dat als eerste merk van de VW Group het jawoord gaf. Het merk met de vier ringen wilde nog niet bevestigen dat Sauber de beoogde partner is, maar heeft zich al wel officieel ingeschreven als motorleverancier voor 2026. Porsche heeft dat nog niet gedaan en dat roept de vraag op waarom eigenlijk nog niet. Met de concessies voor nieuwkomers (extra uitgaven en uren op de testbank) is het totaalpakket op zich naar wens, waardoor het niet meer aan de FIA kan liggen.

Hoeveel invloed moet Porsche krijgen op het F1-team?

In de paddock klonken afgelopen weekend echter meer en meer geluiden dat binnen de combinatie Red Bull-Porsche nog niet alle plooien zijn gladgestreken. Het zou vooral gaan om de invloed van het laatstgenoemde merk op het Formule 1-team van Red Bull. Zo blijkt uit verschillende mededingingsdocumenten - bijvoorbeeld uit Marokko - dat Porsche zich met vijftig procent van de aandelen wil inkopen. Het is in essentie positief voor Red Bull, niet alleen financieel, maar ook qua stabiliteit op de lange termijn. Bij die aandelen hoort echter ook een zekere zeggenschap en stemrecht van de nieuwe partner. Precies daar wringt de schoen nog.

Zo zijn Helmut Marko, Christian Horner en ook zeker technisch meesterbrein Adrian Newey gewend om volledig onafhankelijk te werken. Zij zetten de lijnen uit op F1-gebied zonder aan andere partij verantwoording af te leggen of concessies te doen. Het is een groot goed voor Red Bull en de vraag luidt hoe dit te rijmen valt met de invloed van Porsche, zeggenschap hoort nou eenmaal bij het overnemen van aandelen. De precieze afstemming met Porsche vat Marko bij het Duitse Auto, Motor und Sport samen als een 'complexe situatie'. Teambaas Christian Horner spreekt op zijn beurt nog altijd van 'ongoing discussions' en bevestigt dat er nog geen deal is, zo ook tijdens de mediasessie op zondagavond met onder meer Motorsport.com. "Wij zijn vol aan het pushen met Red Bull Powertrains. De eerste motor heeft net voor de zomerstop op de testbank gedraaid. 2026 is nog ver weg en wij zullen kiezen voor wat strategisch het beste is voor het team en het bedrijf. Dat is iets voor achter de schermen en zoals bekend zijn er goede gesprekken gaande met Porsche."

Is Honda nog een optie voor Red Bull?

Red Bull heeft daarbij nog twee troeven achter de hand, die vooral in de gesprekken met Porsche kunnen worden uitgespeeld: Honda en Red Bull Powertrains. De genoemde zaken lijken met de kennis van nu nog niet meteen een dealbreker voor de Red Bull-Porsche deal, al kan Red Bull de alternatieven wel gebruiken om de voorwaarden iets meer naar hun hand te zetten. Zo is alom bekend dat Honda spijt heeft van het F1-vertrek en de deur naar 2026 op een kier heeft gezet, en kan Red Bull Powertrains met de faciliteiten en alle aanwinsten in theorie ook zelfstandig opereren. Horner benadrukt namelijk dat er niet bijzonder veel Porsche-mensen op de motorafdeling in Milton Keynes gaan werken en dat Red Bull voor de financiering van het motorproject ook niet afhankelijk is van Porsche. Men zou het simpelweg 'Red Bull' kunnen noemen of er een andere sticker op plakken.

In dat laatste opzicht is Honda weer in beeld gekomen. Het Japanse merk is bereid om richting 2026 weer met een nieuwe motor deel te nemen, mits de voorwaarden en de partner goed zijn. Williams is daarvoor beschikbaar, al is Red Bull gezien het recente verleden vele malen attractiever. Beide alternatieven zijn momenteel echter nog onwaarschijnlijker dan een samenwerking met Porsche, bijvoorbeeld omdat beide scenario's grote nadelen kennen. Zo zou een nieuwe deal met Honda Red Bull Powertrains - en daarmee ook alle faciliteiten - nagenoeg overbodig maken en is het traject met Porsche al eerder in gang gezet dan eventueel aan Honda denken voor 2026. Red Bull Powertrains volledig op eigen benen laten draaien is eveneens linke soep, aangezien een tamelijk bescheiden operatie dan zonder fabriekssteun moet opboksen tegen grote merken als Mercedes, Ferrari, Renault en Audi.

15 oktober een belangrijke datum, of toch niet?

Het totaalplaatje maakt dat de 'goede gesprekken' tussen Red Bull Powertrains en Porsche volgens bronnen nog altijd lopen, maar ook dat er wel wat knelpunten zijn. "Er staat nog niks vast voor 2026", liet Horner zondag ook op Spa weten. "Behalve dat Red Bull Powertrains inmiddels staat en dat we 300 mensen hebben aangenomen. Dat is dus ons pad. Ons voornaamste doel was om alles te integreren, dus om de bouw van de motor en het chassis onder één dak te krijgen. Naast Ferrari heeft geen enkel ander team dat en die ambitie van ons staat nog steeds overeind."

Tot slot benadrukt Horner dat Red Bull geen haast heeft. "We praten over iets wat nog ruim drie jaar duurt", aldus de Brit. Toch staan er dit jaar al wel enkele belangrijke data in de agenda genoteerd. Zo moeten geïnteresseerde motorleveranciers zich officieel voor 15 oktober melden bij de FIA. Het impliceert dat Porsche voor medio oktober naar buiten treedt met een aankondiging, al valt daar volgens Horner wel een mouw aan te passen. Zo kan Red Bull Powertrains zich ook eerst registeren en daar later het Porsche-logo op plakken, aangezien het toch om hetzelfde project draait. "Er is een bepaalde datum, ja. Maar dat betekent niet dat er een deal moet zijn voor de 15de. We kunnen ook eerst aangeven dat Red Bull Powertrains twee teams van motoren gaat voorzien", sluit hij af.