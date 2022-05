Red Bull zet 'noodgedwongen' in op bouw van nieuwe windtunnel

De FIA en F1 willen dat teams vanaf 2030 alleen nog maar op basis van CFD-modellen werken en dat dure windtunnels in de ban worden gedaan. Vraag blijft hoe realistisch die termijn is en het vooruitzicht weerhoudt teams er niet van om nu fors te investeren in windtunnels. Zo zijn Aston Martin en McLaren vergevorderd in het proces en blijkt Red Bull vergelijkbare intenties te hebben.

Red Bull werkt aan plannen om op de eigen campus in Milton Keynes een nieuwe windtunnel te bouwen. Het moet ervoor zorgen dat Red Bull alle faciliteiten op één terrein heeft: de kantoren, de fabriek, de windtunnel en dankzij Red Bull Powertrains ook een eigen motorfaciliteit - na witte rook in combinatie met Porsche. Waar er dit jaar volop gewerkt wordt aan faciliteiten voor de motoren, moet de nieuwe windtunnel over twee jaar klaar zijn, in 2024 dus. "We zitten momenteel in de fase om overal toestemming voor te krijgen", legt Marko aan Auto, Motor und Sport uit. Na navraag door Motorsport.com konden bronnen de plannen voor een nieuwe windtunnel inderdaad bevestigen.

Doordat F1 windtunnels op termijn af wil schaffen, lijkt het best een duur grapje voor zes seizoenen. Toch ligt de zaak iets genuanceerder dan dat. Zo is een goede windtunnel onder de huidige regelgeving nog belangrijker geworden dan voorheen. Dit begint al met het budgetplafond en met de testrestricties op echte circuits. Doordat de uitgaven zijn ingeperkt, kunnen teams niet meer lukraak onderdelen op de auto gooien in de hoop dat het werkt. Die financiële speelruimte is er simpelweg niet, waardoor goede simulaties letterlijk en figuurlijk goud waard zijn.

Ten tweede is de windtunneltijd door het aero handicap-systeem beperkt. Om het veld dichter bij elkaar te brengen krijgen topteams nog minder tijd dan mindere goden, waardoor zij het maximale uit de schaarse tijd moeten halen. De nieuwe regels maken de kwaliteit van de faciliteiten dus belangrijker. Red Bull heeft naar eigen zeggen geen keuze. De huidige windtunnel levert weliswaar goede resultaten af, maar kent beperkingen. "Het duurt vooral te lang voordat we de gewenste windsnelheid bereiken", legt Newey uit. Tijd die dat in beslag neemt, is in essentie weggegooid. "Dat kost ons een aanzienlijk deel van de windtunneltijd waar we eigenlijk wel recht op hebben."

In de nieuwe plannen moet dat proces een stuk sneller gaan, waardoor Red Bull meer tests in de toegewezen windtunneltijd kan doen. Omdat dit zich in ieder geval tot 2030 kan vertalen naar rondetijd besluit Red Bull de miljoenen te investeren, in het slechtste geval voor slechts zes jaar.

