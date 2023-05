In de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan kondigde AlphaTauri aan dat teambaas Franz Tost zijn taken eind 2023 neerlegt. Het team maakte toen meteen ook bekend dat Laurent Mekies, de huidige racing director van Ferrari, zijn taken moet gaan overnemen. Mekies was in Baku echter nog gewoon aan het werk bij de Scuderia, waar hij een meerjarig contract heeft. Zodoende is nog onduidelijk wanneer de nieuwe teambaas daadwerkelijk aan de slag kan gaan bij AlphaTauri.

Het exacte moment van de overstap van Mekies hangt volgens Tost af van overleg tussen Ferrari en Red Bull, dat eigenaar is van AlphaTauri. "Allereerst is dit iets tussen Laurent en Fred [Vasseur]", zegt Tost over het proces dat moet leiden tot de overgang van Mekies naar de renstal uit Faenza. "Daarna speelt Red Bull natuurlijk een grote rol in dit verhaal. Ik denk dat [Red Bull CEO] Oliver Mintzlaff vervolgens in gesprek gaat met de CEO van Ferrari om tot een oplossing te komen."

Tot dusver voelt Ferrari niet de behoefte om Mekies in een vroeg stadium naar AlphaTauri te laten vertrekken, al is het maar doordat er bij teambaas Frederic Vasseur sprake is van enige irritatie over het moment van aankondigen. Hij noemde het besluit van de kleine Italiaanse renstal om de aankondiging alvast te versturen "agressief", al vertelde Tost vervolgens dat het team zich wel gedwongen voelde doordat diverse media al met het nieuws kwamen.

Toch lijkt er nu wat schot in de zaak te zitten, zo heeft Motorsport.com vernomen. Ferrari en Red Bull zouden bereid zijn om te praten over een compromis dat voor beide partijen gunstig is. Zo is Ferrari naar verluidt druk bezig met het aantrekken van personeel van andere teams en daarbij gaan ook mensen van Red Bull overstappen naar de Scuderia. Over deze mensen kan Ferrari voorlopig echter niet beschikken, doordat zij eerst met gardening leave moeten en zodoende niet direct aan de slag kunnen gaan. Bronnen geven nu echter aan dat Ferrari bereid is om Mekies vrij te geven voor AlphaTauri, als daar tegenover kan staan dat Red Bull hun naar Maranello vertrekkende personeelsleden vrijgeeft.

Ferrari heeft niet op de kwestie gereageerd, maar Toto Wolff - die goed bevriend is met Vasseur - stelt dat de Fransman bereid is om in deze kwestie een agressieve aanpak te hanteren. "Je kan een reiziger niet tegenhouden, dat is mijn filosofie. Als iemand wil vertrekken en een andere kans ziet, laat hem dan gaan en wens hem het beste", stelt de teambaas van Mercedes. "Fred is een racer pur sang en hij weet precies wat hij wil. Hij heeft denk ik vrede met de situatie, maar het werd wel ietwat abrupt gecommuniceerd. Daarom gaat Fred zijn best doen voor Ferrari. En als dat inhoudt dat hij de ellebogen moet gebruiken, dan is dat goed."

Video: Franz Tost gaat AlphaTauri eind 2023 verlaten