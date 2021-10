Red Bull over prioriteiten: “Balanceren tussen 2021 en 2022”

Terwijl Max Verstappen aan de leiding staat in het rijderskampioenschap en Red Bull Racing bij de constructeurs in de achtervolging is op Mercedes, komt de invoering van het nieuwe technische reglement steeds dichterbij. Vanaf volgend seizoen zijn de Formule 1-wagens gebaseerd op het zogenaamde grondeffect en ziet de koningsklasse van de autosport er heel anders uit. Nu is de wereldtitel in het slot van dit seizoen natuurlijk heel belangrijk, maar dat mag geen afleiding zijn voor een vliegende start in 2022. Horner noemt het een ‘extreem moeilijke’ balanceer act.

“Het is ontzettend moeilijk, we concentreren ons met het raceteam voor de volle 100 procent op het huidige seizoen”, vertelde Horner in een interview met de Duitse krant. “Het ontwikkelingsteam is al maanden bezig met de auto voor het komende seizoen, nu komt daar ook de productie voor volgend seizoen bij. Het is lastig dat allemaal goed te doen zonder het huidige seizoen uit het oog te verliezen. De crux voor het succes zit hem wat mij betreft vooral in de planning.”

Normaal gesproken zijn de gaten in de eerste jaren na het introduceren van een nieuw technisch reglement groter dan wanneer de regels lange tijd stabiel blijven. Volgens Horner is er dan ook geen enkele garantie dat het volgend seizoen weer zo spannend gaat worden. “Eerlijk gezegd heb ik het liefst een ongelofelijk saai kampioenschap met ons aan kop”, lachte hij. “Helaas gaat dat niet gebeuren, de nieuwe regels en veranderingen schudden de rangorde altijd door elkaar. Daarom moet je niet alleen Mercedes en Red Bull in de gaten houden, ik houd ook rekening met McLaren, Ferrari en Aston Martin.”

Daarbij komt dat de duimschroeven wat betreft het budgetplafond nog iets verder aangedraaid worden. Teams mogen in 2022 nog maximaal 130 miljoen dollar per seizoen uitgeven. “Dat heeft geen enkel effect op zes of zeven teams, maar wel op ons”, aldus Horner. “We moeten zaken veranderen met betrekking tot ons personeel en de processen om niet boven de begroting uit te komen.”